台積電去年營運下滑　11位高層年薪超過1億元、較前一年少5位

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隨著台積電年報出爐，也曝光高階經理人年薪，除了已退休的前董事長劉德音，領取董事酬金5.2億元，不過，較前一年減少1.1億元、減幅約17.5%外，魏哲家去年則是領取5.47億元，也較前一年減少0.95億元。
其他年薪1億元以上的經理人，包含秦永沛、米玉傑、歐亞業務資深副總經理暨副共同營運長侯永清、業務開發暨海外營運辦公室資深副總經理暨副共同營運長張曉強、人力資源資深副總經理何麗梅、企業策略發展資深副總經理林錦坤、企業策略發展資深副總經理羅唯仁、企業策略發展資深副總經理瑞克‧凱希迪、副總經理余振華及財務長黃仁昭等。受到獲利下滑影響，較前年有16位年薪1億元以上少5位。
除了年薪1億元的經理人外，去年5月獲擢為副總經理莊瑞萍年薪落在3000萬到5000萬之間，而年薪5000萬到1億元間的經理人則有方淑華、王英郎、張宗生、吳顯揚、曹敏、廖永豪、章勳明、游秋山、何軍、葉主輝、林宏達、李俊賢、莊子壽、魯立忠、徐國晉等，共15位，較前年的12位增加。
台積電年報顯示該公司給付總裁及經理人的酬金政策，參酌個人經歷、專業能力、管理職能、所擔任職位等綜合面向考量，與財務性、非財務性的績效目標連結，反映職責及工作績效。而酬金包含薪資、按季發放的業績獎金、特支費，以及公司根據年度獲利狀況所發放的員工酬勞，也就是分紅來計算，並在2022年起新增限制員工權利新股，以連結股東利益及ESG結果。