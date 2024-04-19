買賣有價證券「皆需繳證交稅」 高雄國稅局：未上市股票也算在內
「黑色星期五」台股暴跌！財政部高雄國稅局先前曾表示，除上市櫃公司股票交易外，許多投資人也會買賣未上市櫃公司股票，但卻忽略買賣屬依公司法第161條之2或第162條規定發行之未上市櫃公司股票，仍須繳納證券交易稅。
記者林莞茜／綜合報導
財政部高雄國稅局指出，依證券交易稅條例第1條規定，凡買賣有價證券，除各級政府發行之債券外，應依法徵收證券交易稅；至所稱「有價證券」，係指各級政府發行之債券，公司發行之股票、公司債及經政府核准得公開募銷之其他有價證券。而買賣上述「公司發行之股票」，係指買賣依公司法第162條規定經銀行簽證印製發行之實體股票或依公司法第161條之2規定公司所發行之股份已洽證券集中保管事業機構登錄之無實體股票，均屬證券交易行為，應依證券交易稅條例規定徵收證券交易稅；股票如由持有人直接出讓與受讓人者，應由受讓人（即買受人）於買賣交割當日依規定稅率代徵，並於代徵次日向國庫繳納證券交易稅。
高雄國稅局也舉例說明，證券出賣人王先生於113年4月2日出售持有未上市（櫃）甲股份有限公司（下稱甲公司）股票10,000股與張小姐，每股成交價格20元，如果甲公司股票是依公司法第162條規定簽證發行之實體股票，或是依公司法第161條之2規定發行之無實體股票，則甲公司股票即為證券交易稅條例所稱「有價證券」，王先生出售甲公司股票屬證券交易行為，張小姐應於買賣交割當日（113年4月2日）代徵證券交易稅稅額600元（即每股成交價格20元*成交股數10,000股*稅率3‰），並於次日（113年4月3日）填具繳款書向國庫繳納。
高雄國稅局特別提醒，私人間直接買賣未上市（櫃）公司股票時，可先向被投資公司確認，如該公司股票是依公司法第161條之2或第162條規定發行者，則為證券交易稅課稅範圍，買受人（代徵人）應於買賣交割當日代徵證券交易稅，並於次日向國庫繳納稅款。