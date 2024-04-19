外送員神助攻逮毒販「脖子手刀拍下去」 盧秀燕大讚如來神掌
台中警方日前追捕一名年輕毒販，年近60的吳姓外送員騎機車經過，自後朝嫌犯「脖子手刀拍下去」，對方踉蹌跌倒被警方逮捕。台中市長盧秀燕今（19）日對他90度鞠躬敬禮，感謝「如來神掌」協助維護治安。在台中勤美誠品書店搶下潑油者的打火機的兩名保全也受到表揚，盧秀燕大讚他們都是城市英雄。
記者顏幸如／台中報導
台中市警方16日在太平區追捕34歲的黃姓毒販，58歲吳姓外送員剛好騎車經過，他緩緩接近，像武俠電影般，朝魁梧的黃男背後大力劈了一記「鐵沙掌」，黃男大叫一聲跌倒在地，員警火速上前將他逮捕。
吳男受訪時表示，一開始以為是械鬥，看到追逐者有配槍，確定是警察抓壞人時，他就思考如何能助警方一臂之力，見歹徒跑步時重心不穩，「我就騎到他後面，從脖子手刀拍下去，他就跌倒了」，警方上前逮捕、從嫌犯身上起出安非他命。已有5年外送經歷的他，事後在熊貓社團分享這段經驗，沒想到還會被表揚。
東京都保全公司的陳姓、朱姓保全，則是成功阻止民眾縱火燒勤美誠品書店，盧秀燕說，書店內都是易燃品，且整棟百貨人潮相當多，若得逞後果不堪想像，感謝2名保全在專業訓練下第一時間搶下打火機，阻止悲劇發生。她在台中市政府的治安會報表揚相關人等，直呼「他們都是我們的城市英雄」。