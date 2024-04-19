獲頒國家榮譽「中山勳章」張忠謀談台積電創立是「奇蹟性的集合」
台積電創辦人張忠謀今（19）日獲頒國家最高榮譽「中山勳章」，由總統蔡英文親自頒授。張忠謀受勳後致詞表示，十分榮幸與萬分感激獲得蔡總統頒授此榮譽，相信這是對他過去30多年來創立並領導經營台積電，在台灣建立世界級科技公司的楷模，對台灣經濟成長做出貢獻的肯定。
記者魏妤庭／台北報導
針對獲頒國家最高榮譽的「中山勳章」，張忠謀表示，他要將這份榮譽與台積電全體員工分享，因此今天所邀請的觀禮貴賓中，有多位是他退休前在台積電的重要夥伴。並特別提到另一半張淑芬，感謝她全心全意支持，以及對台積電與台積電慈善基金會100%的熱情與領導。
張忠謀提到，39年前，台積電對他而言幾乎是一個奇蹟性的集合，它是2件事情的聚合，一是她個人要創辦一間偉大的半導體公司的志願，二是台灣政府有意願要支持半導體公司，這2個要素造成奇蹟性的集合。
張忠謀更進一步表示，台積電前30年在全球自由貿易環境下成長、繁茂，但近幾年全球化面臨挑戰，現在的台積電領導人需要高度智慧，讓台積電在世界市場公平競爭。台積電也面臨土地、水、電、人才等資源的挑戰，這些都需要政府與各界繼續支持，並真誠相信也熱切期待在現在台積電領導人帶領下，全體員工能持續團結合作，朝共同目標邁進，不斷突破種種挑戰，再創奇蹟，並對這塊土地做出最大貢獻。