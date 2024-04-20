許瑋甯《不夠善良》再攀高峰！女神5件事：冰山美人喝茫後超級瘋

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許瑋甯擁有台灣、義大利、美國血統，精緻的混血五官讓她在求學時期一度遭到同學霸凌，被以難聽的字眼嘲笑，因此對自己的外型感到自卑，有著不快樂的童年。
長大進入演藝圈後，許瑋甯也因為貴氣優雅的外型，戲路受限於「千金角色」，早期《惡作劇之吻》、《下一站幸福》、《醉後決定愛上你》大多都是演出美豔女二，還曾被貼上花瓶標籤，是她不斷努力以實力證明自己，終於在《十六個夏天》拿下最佳女配角獎成功轉型。
與家人關係非常緊密 外公是父親般存在
許瑋甯過去多次透露自己和家人的關係緊密，從小就在充滿愛的家庭長大，因此成為溫暖的人，工作之餘她也會花費大量時間陪伴家人，「家人是我生命中最大的軟肋！」由於生父在她出生前就離開母親，她從沒見過爸爸，從小就是由媽媽、外公、外婆帶大的，因此也培養出深厚情感，和媽媽相處就像姐妹。
不僅如此，外公對許瑋甯來說更是如同父親般的存在，外公過世後，她在整理遺物時發現，錢包裡都是她的大頭照，上面還有一張紙條，寫著她的名字以及生日，由此可見許瑋甯和外公之間情同父女的好感情。
雖追求者眾但情路坎坷 《當男人戀愛時》情定邱澤
許瑋甯外型亮眼，身邊從不缺乏追求者，情路卻十分坎坷，她和阮經天的8年戀愛是最為人所知的一段情，中間不斷傳出男方出軌，許瑋甯都死心踏地，直到2015年又有消息指出阮經天多次劈腿，兩人才終於情斷。
之後許瑋甯也被拍到和王柏傑、星二代攝影師劉又年傳出戀情，前者無疾而終，劉又年則曾經論及婚嫁，她也認了這段戀情，但最後還是告吹，直到拍攝《當男人戀愛時》，她和邱澤一拍即合，兩人在2021年宣布結婚，這對郎才女貌的組合引來外界一片祝福。
螢幕下努力經營自己人生 最愛下廚、唱歌
許瑋甯不只是專業女演員，很懂生活的她，從小就在媽媽、阿姨的耳濡目染下習得好廚藝，無論中西餐都難不倒她，還曾出過食譜書，她也曾透露，每天早上都會泡咖啡給老公邱澤喝，更不時和對方一起下廚。
許瑋甯擁有一副好歌喉，不只是喝茫之後很愛唱，還曾和情同弟弟的周興哲一起合作超甜情歌《黏黏》，甚至擔任對方在高雄巨蛋演唱會的嘉賓，一口氣唱了《你敢不敢》、《給我一個理由忘記》、《美麗笨女人》，唱到周興哲請不下台。
看似冰山美人反差超大 喝茫超級ㄎㄧㄤ
許瑋甯給人拘謹文靜的冰山形象，但心裡卻有個奔放的獅子座靈魂，愛喝酒的她連做菜時都要來杯紅酒，還曾透露自己最愛的酒是濃烈的威力忌。
去年（2023）新年，許瑋甯和朋友吃飯時開直播和粉絲互動，席間整個喝開，拿起麥克風就唱到停不下來，甚至直接大甩頭髮，難得表現出瘋子的那一面，讓大家見識女神私底下有趣的模樣。
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