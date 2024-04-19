6米高「地球」降臨信義區 和陳柏霖響應世界地球日！1動作抽夜燈
台北信義區又一個打卡新熱點！為了響應世界地球日，Discovery打造高達6米的巨型球體裝置藝術「地球．生之花」，即（19）日起至4月28日止，在台北市信義區香堤大道廣場展出「繁花盛開」意象打造的巨型地球，從白天到黑夜都有不同的美麗景緻，絕對成為最夯的拍照打卡新景點。活動期間拍下美照並參加打卡活動，還有機會在展期結束後獲得地球拍拍燈。
記者徐銘穗/綜合報導
Discovery慶祝在臺30年里程碑之際，邀請臺灣在地藝術團隊都市藝術工作室與黑川互動媒體藝術，打造大型球體裝置藝術「地球‧生之花」，作品將盛開的花卉與璀璨光影融合在地球的造型之中，展現生生不息的「地球之美」；鼓勵民眾拍美照打卡之餘，一起實踐「一件好事救地球」，只要在Instagram發布「地球‧生之花」的美照並加上＠discovery.tw以及#一件好事救地球，展期結束後有機會獲得地球拍拍燈。
Discovery頻道也將於4月22日播出世界地球日特輯《極島森林2》，人氣男星陳柏霖在多位生態學者領路下，攜手多位大咖好友來賓跨入山林、潛入海洋，體驗櫻花鉤吻鮭復育、記錄穿山甲的救援治療、傳遞海龜生態及保育知識等，真實呈現台灣人為這片土地默默付出不求回報的精神。
節目主持人陳柏霖也是本年度的Discovery愛地球大使，帶上愛犬Afuri現身今日的《極島森林2》世界地球日記者會，號召大家一同響應這個值得關注的全球環保行動。陳柏霖表示，自己身為愛地球大使，除了外出自備餐具、減少垃圾產生外，更會保持清冰箱製作「愛地球料理」的習慣；也在活動現場公開「寫給地球的情書」，希望匯聚每個人的一件好事，創造改變，守護地球永恆的美。