湧言會最適合擔綱「桶箍」黃文益宣布參選民進黨高市黨部主委

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黃文益提到，未來若當主委，一定尋求各派系優秀人才加入黨部團隊，除了傳統組織的陸戰，也會加強空戰，且黨部不只是輔選功能，會與市政更緊密結合，還要在黨員以外，拉近與市民的距離，同時繼續開拓年輕支持者。黃文益說，未來他也會和明天即將上任的國民黨市黨部主委柯志恩進行交流、請益，相信雙方交鋒會迸出很多精彩火花。
黃文益指出，高雄湧言會目前有立委黃捷及12名市議員，前立委趙天麟交棒黃捷後淡出政壇。黃文益強調，他年初即有參選高市黨部主委念頭，3月8日見過市長陳其邁，3月底開會獲得派系推舉，曾有意參選的前副議長蔡昌達出任操盤手，另11名議員都是競選總幹事。
黃文益強調，下屆市長初選，新潮流及正國會都有人想選，黃捷雖有前總統陳水扁推薦，但她剛當上立委，目前不考慮參選市長，黃文益也保證，國民黨下屆市長幾乎底定由立委柯志恩參選，由他出任主委，資源絕不會向任何一方傾斜，可以更公正、公開，且有能力輔選，「我有信心當好king maker，未來讓高雄市黨員數至少達5萬人」。
針對陳慧文搶先宣布參選主委，黃文益認為，先前正國會的態度是不推派成員參選，所以陳慧文宣布角逐主委應該是個人意願，但是讓大家都不曉得接下來怎麼辦，目前大家都還有幾天時間可以靜下來考慮，就像新北市原先表態參選的人也選擇退選，只要有競爭對黨內絕對都會有影響，但他相信就算最後各派系都推出人選角逐主委，也絕對都是君子之爭。