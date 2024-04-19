翻篇了？伊朗總統既定視察行程未受影響 最新發表談話未提遇襲
美國媒體今（19）日披露，伊朗中部城市伊斯法罕（Isafahan）遭到以色列襲擊，不過，以色列官方並未證實發動攻擊，伊朗也淡化了遇襲的影響，稱防空系統成功運作擊落數架無人機，沒有受到任何損傷，甚至未定調襲擊來自外部。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日既定的視察中部省份塞姆南的行程未受影響，萊希在塞姆南發表談話時也未提到遇襲一事。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《半島電視台》報導，萊希今日在塞姆南發表談話內容主要圍繞在地方議題，重提4月13日對以色列發動的襲擊，強調「這為國家帶來了權威、團結和凝聚力」，並以「國家榮譽」形容這次針對以色列的報復行動，但對今日伊斯法罕遇襲則完全未提到隻字片語。
伊朗陸軍地面部隊指揮官海達裡（Kioumars Heydari）則強調，軍方對於任何潛在的空中威脅保持警惕，並稱讚防空系統做出了明智的反應，伊朗軍方也重申未在此次襲擊中遭受任何損失。
從目前的各種跡象來看，伊朗應不會升高局勢。《半島電視台》報導分析，伊朗更情願以代理人戰爭的方式與以色列對抗，而不是直接戰爭；以色列的攻擊方式顯然也無意造成伊朗方傷亡，更多地是向國內的強硬派交代。
《BBC》報導則指出，危險的升級似乎已經避免，雖然中東緊張仍在持續，但至少以色列和伊朗之間目前似乎不會爆發直接衝突，這應該能夠讓許多人鬆一口氣。