以色列的反擊開始了？伊朗、敘利亞和伊拉克多地驚傳爆炸

翻篇了？伊朗總統既定視察行程未受影響　最新發表談話未提遇襲

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日既定的視察中部省份塞姆南的行程未受影響，萊希在塞姆南發表談話時也未提到伊斯法罕疑似遭遇以色列襲擊一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日既定的視察中部省份塞姆南的行程未受影響，萊希在塞姆南發表談話時也未提到伊斯法罕疑似遭遇以色列襲擊一事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國媒體今（19）日披露，伊朗中部城市伊斯法罕（Isafahan）遭到以色列襲擊，不過，以色列官方並未證實發動攻擊，伊朗也淡化了遇襲的影響，稱防空系統成功運作擊落數架無人機，沒有受到任何損傷，甚至未定調襲擊來自外部。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日既定的視察中部省份塞姆南的行程未受影響，萊希在塞姆南發表談話時也未提到遇襲一事。

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根據《半島電視台》報導，萊希今日在塞姆南發表談話內容主要圍繞在地方議題，重提4月13日對以色列發動的襲擊，強調「這為國家帶來了權威、團結和凝聚力」，並以「國家榮譽」形容這次針對以色列的報復行動，但對今日伊斯法罕遇襲則完全未提到隻字片語。

伊朗陸軍地面部隊指揮官海達裡（Kioumars Heydari）則強調，軍方對於任何潛在的空中威脅保持警惕，並稱讚防空系統做出了明智的反應，伊朗軍方也重申未在此次襲擊中遭受任何損失。

從目前的各種跡象來看，伊朗應不會升高局勢。《半島電視台》報導分析，伊朗更情願以代理人戰爭的方式與以色列對抗，而不是直接戰爭；以色列的攻擊方式顯然也無意造成伊朗方傷亡，更多地是向國內的強硬派交代。

《BBC》報導則指出，危險的升級似乎已經避免，雖然中東緊張仍在持續，但至少以色列和伊朗之間目前似乎不會爆發直接衝突，這應該能夠讓許多人鬆一口氣。

 

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