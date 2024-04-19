以色列的反擊開始了？伊朗、敘利亞和伊拉克多地驚傳爆炸

中東緊張暫歇！華爾街鬆口氣美股道瓊開盤走高　但台積電ADR續跌

▲以色列與伊朗後續反應趨於低調，中東局勢的擔憂暫消，美股道瓊工業指數週五早盤上漲190.62點。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列與伊朗後續反應趨於低調，中東局勢的擔憂暫消，美股道瓊工業指數週五早盤上漲190.62點。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

受到以色列襲擊伊朗的消息影響，亞洲股市19日哀鴻遍野，台股創下史上最大跌點，日本股市也大跌1011.35點。不過，以色列與伊朗後續反應趨於低調，中東局勢的擔憂暫消，華爾街投資人鬆一口氣，截至寫稿時間為止，美股道瓊工業指數週五早盤上漲190.62點、約0.5％，標普500指數下跌6.75點、約0.13％，納斯達克指數下跌118.12點、約0.77％，台積電ADR仍然跌勢未歇，早盤再跌了3.46%。

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《CNBC》報導指出，市場押注以色列與伊朗之間不會發生更大衝突，股市收復失地，油價也在上漲後出現下跌。不過標普500指數與納斯達克指數的疲軟，也說明人們對通膨和貨幣政策的擔憂日益加劇。預期美國聯準會今年不會降息的看法越來越多，若降息恐怕也至少要等到9月。

財富管理機構Sanders Morris的董事長包爾（George Ball）表示，投資人暫時鬆一口氣，因為以色列與伊朗的後續反應堪稱低調，中東局勢升級的可能性降低。不過包爾也強調，市場現在比任何時候都對地緣政治風險非常敏感，投資人仍然普遍緊張。

高盛分析師維克（Vickie Chang）表示，股市下行風險仍在增加，相對於宏觀環境，美國股市的估值仍然偏高，一旦總體經濟情勢出現壞消息，市場就可能會放大反應。

另外，影音串流巨頭Netflix宣布從2025年起不再公布付費會員數，此舉引發外界對於其財報透明度的疑慮，Netflix在早盤股價一度下跌超過8％，成為跌幅最慘的個股之一。

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