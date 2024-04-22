專訪／黃偉哲啟動南科、沙崙雙引擎！逐步造鎮吸青年南飄成家立業

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AI大時代來臨，邁入400年的台南不落於人後，這幾年在市政府積極推動下，古都台南已進化成一座智慧新都，黃偉哲接受專訪時，分享這幾年AI科技、AI智慧融合在城市之中的「智慧成果」，舉凡智慧交通、智慧教育、科技創新等。
談起城市運用AI科技成果，黃偉哲展現出自信說道，在AI運用端上，台南應該是最早的城市之一，並信手拈來舉出多項具體例子，如將ChatGPT生成式人工智慧導入在教學、公務員作業上。
ChatGPT在2022年問世後，有些大學教授會禁止學生報告使用ChatGPT，然而黃偉哲跳脫框架，認為一味禁止防堵並非辦法，並支持學校引入AI技術，請教育局與各校老師家洽，讓第一線老師先了解ChatGPT，再教導學生用AI撰寫報告或輔助學習等，而在今年2月開學時，也讓國小同學做初步驗收、各校之間彼此觀摩。
在市政方面，市府分多個梯次介紹軟體ChatGPT給第一線的公務員，讓他們在公文、新聞製作上採用，以提升工作效能。
至於智慧交通的規劃，黃偉哲解釋，這屬於比較高端的科研人員所做。他提到，台南第一條捷運在規劃中，將藉由生成式人工智慧探索到不錯意見及想法給規劃者，規劃者規劃出方案後，再交由決策者，「這對我們在那邊憑空想像，還更加有效率」。
台積電來了！人才也來了！
台南市政府近年持續發展高科技產業，隨著台積電3奈米與5奈米半導體先進製程落腳，吸引產業鏈廠商進駐，使該區就業環境、生活環境有所改變，對於吸引產業、人才，政府先行作業上，黃偉哲聚焦孩童教育、醫療、都市機能等問題。
他表示，台積電本來就有投資在南科，只是並非它投資重點，直到賴清德擔任市長時與台積電溝通，提出許多數據及地方政府作為，說服台積電來台南設置5奈米廠、3奈米廠，現在台南至少有3座3奈米廠、3座5奈米廠，這就是很重要的立基所在，在有公司、工廠後，再來就是最重要的人才，對很多工程師、設計師而言，都有家庭，因此要完備都市機能。
「人家說南科是長在甘蔗園裡的科學園區，它真的就是長在甘蔗園，出了廠區就是甘蔗園，毫無都市機能，被認為連好山好水都沒有，只有甘蔗園，所以對他們而言，當然沒有想要住在這，甚至避免來南科出差、上班」，黃偉哲點出過去發展困境。
不過，隨著近年來地方政府積極經營，不論是在交通，或是都市機能建置都大大突破。黃偉哲說明，南科附近目前已有學校、南科實中、醫院、shopping mail等，讓大家不會覺得住在甘蔗園裡，「隨著都市機能發展及造鎮，就有越來越多的人在這邊生活」。
他續指，有些人住在市區，中央政府與地方政府協力蓋外環道快速道路，從市區到達南科只要花10幾分鐘；至於住在內科周邊，交通也是10幾分鐘，所以不管是住市區，或者住南科周邊區域，機能都很完備，去年底也吸引將近10萬人在南科工作，而隨著科學園區的發展，高雄的路竹、橋頭、楠梓基地陸陸續續建置完成後，住在南部科學S廊帶的人會越來越多。
南科沙崙雙引擎 打造產經重鎮
全台正面臨人口老化、少子化危機，台南卻是相反，連續2年都是移入人口比移出的人多，黃偉哲談起願景，希望高科技人才、年輕世代，敢在台南結婚、生子、成家立業。他說，他們需要的是有工作、能組織家庭、房價不要太貴、養得起孩子，從托嬰到托幼到小學、中學一路就學，台南都沒有問題且教學品質很好，有國際從業人員，雙語學校、國際學校等。
黃偉哲在任內逐步落實南科沙崙雙經濟引擎政策，除南科外，也要把沙崙擴大成為綠能智慧科技城，打造成高科技產業的研發與試產重鎮。他提到，這次台灣燈會舉辦的地方就是高鐵沙崙站附近，那邊有中研院南部分院、工研院的南部分院、國家實驗研究院、成大醫療健康園區、K–12國際學校、三井outlet等，形成完善的生活機能。