身分證拿出來！「姓名中1字」免費吃帝王蟹　中2碼鮭魚壽司吃到飽

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為了迎接5月12日母親節的到來，「王品牛排」即日起至5月31日，只要媽媽們的姓名對中「眞、心、謝、禮」任一個同音字，例如「珍/貞」、「妡/欣」等等，不分平假日到王品牛排內用2客套餐並且出示證件，店家就會招待價值1375元的「起司焗烤帝王蟹」1份。
📍馬辣集團系列大放送！4月身分證兌換最後一波
馬辣集團在4月時就推出餐飲優惠，旗下一共有5間都有參與優惠，即日起至4月30日最後10天，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼有「1、4、5」任兩碼，就可以提前至少一日預訂位置並主動告知參加「4月升級活動」，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠：
🟡熊一頂級燒肉
不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。
🟡涮樂和牛鍋物 食べ放題
不限時段，選擇指定方案「松阪．和牛放題」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握（壽司）」每成人一貫；不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。
🟡哞哞屋和牛燒肉
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。
🟡夯下去和牛燒肉放題
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
🟡馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。