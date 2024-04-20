9年前市場賣涼糕爆紅！「退出演藝圈7年」現況曝　本尊心聲全說了

身分證拿出來！「姓名中1字」免費吃帝王蟹　中2碼鮭魚壽司吃到飽

▲王品牛排母親節活動開跑，媽媽如果姓名如果對中「真心謝禮」任一同音字的話，到店消費用餐2克牛排就可獲招待帝王蟹。（圖／NOWnews資料照）
▲王品牛排母親節活動開跑，媽媽如果姓名如果對中「真心謝禮」任一同音字的話，到店消費用餐2克牛排就可獲招待帝王蟹。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

4月已經來到中下旬，餐飲業有許多餐廳除了4月的活動也即將告一段落，下個月的「母親節」也有業者已經提前開跑！王品牛排母親節「尋人活動」從即日起開跑至5月31日，只要是媽媽身分顧客，名字對中「真、心、謝、禮」任一同音字的話，不分假日至全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件就能免費吃帝王蟹1份。《NOWnews》特別整理4月以及母親節身分證兌換的餐飲優惠，提供給讀者一文看懂。

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📍王品牛排「母親節尋人」送妳吃帝王蟹

為了迎接5月12日母親節的到來，「王品牛排」即日起至5月31日，只要媽媽們的姓名對中「眞、心、謝、禮」任一個同音字，例如「珍/貞」、「妡/欣」等等，不分平假日到王品牛排內用2客套餐並且出示證件，店家就會招待價值1375元的「起司焗烤帝王蟹」1份。

▲王品牛排母親節活動開跑，媽媽姓名只要對中「真心謝禮」1字同音，到店內用餐就可以有免費帝王蟹可以享用。（圖/王品牛排臉書）
▲王品牛排母親節活動開跑，媽媽姓名只要對中「真心謝禮」1字同音，到店內消費2客排餐就可以有免費帝王蟹可以享用。（圖/王品牛排臉書）
📍馬辣集團系列大放送！4月身分證兌換最後一波

馬辣集團在4月時就推出餐飲優惠，旗下一共有5間都有參與優惠，即日起至4月30日最後10天，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼有「1、4、5」任兩碼，就可以提前至少一日預訂位置並主動告知參加「4月升級活動」，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠：

🟡熊一頂級燒肉
不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

🟡涮樂和牛鍋物 食べ放題
不限時段，選擇指定方案「松阪．和牛放題」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握（壽司）」每成人一貫；不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

▲「炙燒焦糖鮭魚握」是將豐厚飽滿的鮭魚肚豪氣地覆蓋上醋飯，淋上美乃滋和白砂糖炙燒。（圖／涮樂和牛提供）
▲4月馬辣集團涮樂和牛最後優惠，身分證對中「1、4、5任兩碼」，選擇指定方案可享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。（圖／涮樂和牛提供）
🟡哞哞屋和牛燒肉
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

🟡夯下去和牛燒肉放題
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

🟡馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

▲馬辣集團集團宣布4月餐飲優惠，2成人以上同行，一人身分證號碼對中「1、4、5」任二碼，升級菜色吃到飽，像是倒馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋選擇指定方案「特上和牛放題」，享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團集團宣布4月餐飲優惠，2成人以上同行，一人身分證號碼對中「1、4、5」任二碼，到馬辣選方案「特上和牛放題」，可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

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