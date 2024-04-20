稱金塊是湖人「爸爸」！Pierce對衛冕軍有信心：首戰將贏至少15分

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「我知道你們對LeBron和AD充滿信心，但這什麼意思？你不會無緣無故看到賭盤開出讓7.5分，這可能是我們本周末看到的季後賽首場比賽中讓最大的盤。」Pierce如此表示。
除了金塊隊的賠率有利之外，Pierce還相信，金塊仍舊支配著這一組對戰組合，「什麼都沒有改變，丹佛金塊仍然是湖人隊的爸爸，他們已經對戰8連勝了，他們將在系列賽首場比賽中繼續獲勝。」
在即將到來的金塊湖人首輪季後賽中，Pierce對金塊的信心爆棚，他相信他們不僅會擊敗湖人隊，而且還會在第一場比賽中以超過15分的差距來宣告勝利。
金塊隊的優勢是什麼？Nikola Jokic毫無疑問是答案之一，這位兩屆MVP本季對上湖人的3場比賽場均29.3分12.0籃板9.0助攻接近「大三元」。另外，高海拔的主場也會發揮一些「主場優勢」鮑爾球館海拔高達5280英尺，湖人必須至少在這裡拿下一戰。
湖人真的毫無優勢嗎？那倒也未必，湖人本季取得1983顆罰球，排名聯盟第2；只讓對手拿到1476顆罰球，聯盟第2少。總計+507的罰球差為聯盟本季「斷檔」第一，與第2名塞爾提克的+232差距至少兩倍。
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