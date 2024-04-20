天氣預報／今高溫36°C！下週鋒面接力　連6天「猛烈雷雨」襲全台

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天氣風險分析師林孝儒預報指出，今明兩日臺灣受溫暖的偏南至西南風影響且整體水氣量也不多，各地以晴時多雲的天氣為主，僅午後山區受熱力作用影響偶有些零星短暫陣雨，降雨影響偏少；氣溫則較悶熱，各地基本高溫達30度以上之外，南高屏及臺東地區更是要留意36度或以上高溫，這兩天戶外活動請注意高溫現象，記得做好防曬多補充水。
受西南風影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象署早上7時20分也發布高溫燈號，今（20）日白天臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。
下週二至下週三受鋒面影響，又有雷雨襲全台
下週一基本上天氣仍與週末較類似，不過屆時北方鋒面將南下徘徊至福建一帶，臺灣雲量相對有些增多為多雲天氣外，午後中北部山區亦有熱對流發展帶來短暫陣雨機會，氣溫方面仍有些悶熱，不過高溫隨雲量增多將會再舒緩個1-3度左右。
而下週二至下週三受鋒面影響，各地天氣都不穩定，有短暫陣雨及雷雨發生機會，尤其西半部降雨將較顯著，期間可能有短時強降雨或累積雨量達大雨可能。
下週四雨勢短暫趨緩，下週五至下週末各地又有雷雨機會
下週四則轉南風及華南雲系影響，降雨情況雖較下週二三趨緩，但西部於午後有機會再受熱力作用影響，有局部短暫陣雨或偶雷雨。下週五至下週末則又是新一道鋒面系統於臺灣附近徘徊的趨勢，再為各地帶來短暫陣雨或雷雨不穩定天氣外，由於期間中南部可能落於鋒前西南風迎風面且環境水氣較多，屆時就較容易有短暫雷陣雨的發生機會，未來需多加觀察。