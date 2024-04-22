徐巧芯、賴清德勞力士爭議　黃智賢嘆：證明台灣民主失敗

專訪／2026綠營台南市長龍爭虎　黃偉哲直呼：都是好的人選

▲談起未來方向，黃偉哲坦言，他還不知道，畢竟世事難料，「只能說一定要努力做好、做滿」。（圖／記者朱永強攝）
▲談起未來方向，黃偉哲坦言，他還不知道，畢竟世事難料，「只能說一定要努力做好、做滿」。（圖／記者朱永強攝）

記者陳佩君／台南報導

民進黨縣市黨部主委5月26日改選，牽動2026各派系布局，其中又以台南市最為激烈，台南市長黃偉哲接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，不論是黨部主委，還是2年後的市長選舉，每個地方都會有競爭，照著黨內規則走即可；談起卸任市長後的方向，黃則坦言，他還不知道，畢竟世事難料，「只能說一定要努力做好、做滿」。

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民進黨地方黨部主委登記截止，台南市黨部主委選舉僅賴清德嫡系、立委郭國文和隸屬湧言會的前市議員陳金鐘登記角逐；屬正國會的立委陳亭妃並未派出「代理人」參選。

黃偉哲接受專訪時談起黨部主委之爭、2026潛在市長參選人及2屆任滿後方向。黃偉哲表示，包含黨部主委、2年後的市長選舉，每個地方都會有競爭，而黨內有黨內的遊戲規則，就循著遊戲規則走就好。

陳亭妃日前開砲，指出她不會推任何所謂的「代理人」出來選主委，被外界揣測是劍指有意參選市長選舉的新系綠委林俊憲，而同屬新系的郭國文回擊說，台南市黨部主委這個位置，不只是要鞏固賴清德主席的本命區，絕對不是「代理人」這種小格局，如果只是想當代理人，那就不應該參選黨部主委，做小這個職位。

對於相關紛爭，黃偉哲分析，瞄準市長選舉的人，第一種模式是，本身去競選黨部主委，除了顧及立委職務外，還要顧競選、黨務，另一種模式是，他的朋友去當黨部主委、大家合作，「那是每個人的選擇」。

黃偉哲指出，當黨部主委就要讓黨務中立，而現任主委兩任任滿，因此有位置出來，讓各方豪傑或巾幗英雄爭取位置，只要大家不要人身攻擊、在公平的這個遊戲規則裡，由黨員、選民來做最後的選擇，那就好了。

對於怎麼看民進黨立委林俊憲、陳亭妃、王定宇都被視為可能角逐市長人選？黃偉哲直呼，「都很好啊！都是最好的人選！」

至於屆期任滿、卸任市長後未來方向上，黃偉哲坦言，他還不知道，因為世事多變化，有時候兩星期後，也不知道這個世界會變成什麼樣子，「世事難料啊！只能說一定要努力做好、做滿」。

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