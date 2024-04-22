專訪／2026綠營台南市長龍爭虎　黃偉哲直呼：都是好的人選

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黃偉哲接受專訪時談起黨部主委之爭、2026潛在市長參選人及2屆任滿後方向。黃偉哲表示，包含黨部主委、2年後的市長選舉，每個地方都會有競爭，而黨內有黨內的遊戲規則，就循著遊戲規則走就好。
陳亭妃日前開砲，指出她不會推任何所謂的「代理人」出來選主委，被外界揣測是劍指有意參選市長選舉的新系綠委林俊憲，而同屬新系的郭國文回擊說，台南市黨部主委這個位置，不只是要鞏固賴清德主席的本命區，絕對不是「代理人」這種小格局，如果只是想當代理人，那就不應該參選黨部主委，做小這個職位。
對於相關紛爭，黃偉哲分析，瞄準市長選舉的人，第一種模式是，本身去競選黨部主委，除了顧及立委職務外，還要顧競選、黨務，另一種模式是，他的朋友去當黨部主委、大家合作，「那是每個人的選擇」。
黃偉哲指出，當黨部主委就要讓黨務中立，而現任主委兩任任滿，因此有位置出來，讓各方豪傑或巾幗英雄爭取位置，只要大家不要人身攻擊、在公平的這個遊戲規則裡，由黨員、選民來做最後的選擇，那就好了。
對於怎麼看民進黨立委林俊憲、陳亭妃、王定宇都被視為可能角逐市長人選？黃偉哲直呼，「都很好啊！都是最好的人選！」
至於屆期任滿、卸任市長後未來方向上，黃偉哲坦言，他還不知道，因為世事多變化，有時候兩星期後，也不知道這個世界會變成什麼樣子，「世事難料啊！只能說一定要努力做好、做滿」。