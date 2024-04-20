AV女優小倉由菜穿內衣大跳一粒「魔性舞」 葉保弟應援曲紅到日本
中華職棒台鋼雄鷹球員葉保弟的「魔性舞步」，因為台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒（趙宜莉）而爆紅，吸引不少啦啦隊員及粉絲爭相模仿這首段舞。這股旋風也傳到日本去，讓知名AV女優小倉由菜都在自己的社群平台上跟瘋上傳CK內衣版，讓中職應援曲再度紅到海外去。
記者張一笙／綜合報導
台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars「一粒」在3月初因為葉保弟應援曲的「魔性舞步」爆紅，短短一個月間讓她的IG追蹤數暴增百倍，也吸引不少啦啦隊員爭相模仿，樂天桃園啦啦隊員菲菲、孟潔、Yuri、Rina等人都曾模仿過。如今，就連日本知名AV女優都模仿，可見這首應援曲的火爆程度。
事實上，這已經不是第一首紅到日本的中職應援曲。中信兄弟啦啦隊女神峮峮跳的「炸裂！陳子豪！」不僅紅到日本去，更被球迷們譽為「世界名曲」，就連日本全國高中棒球錦標賽春季甲子園也都曾有學生團體演奏過。
小倉由菜在17日時在個人社群平台X上曬出自己跳舞的影片，只見她身穿CK性感內衣，跟著節拍律動，讓粉絲們大飽眼福，目前影片已經突破21.8萬人次觀看，讓不少粉絲大讚：「CK版的葉保弟太猛了！」、「新世界名曲。」、「很會跟進台灣話題！」、「在X上都能看到葉保弟。」
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