史上第一人！台灣變裝皇后妮妃雅勇闖美《魯保羅變裝皇后秀》奪冠

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在美國，「變裝」（drag）曾經是濃妝豔抹粉墨登場、「不入流」表演的地下文化一環，近年來隨著《魯保羅變裝皇后秀》在商業與大眾媒體上取得巨大成功，這群總是走在遊行最前端、穿著華麗衣裳的表演者，開始受到美國吸金力最強的娛樂產業重視，超越性別框架的表演藝術風格更讓變裝文化曝光度大增，例如和泰勒絲合作MV〈You Need To Calm Down〉、成為瑪丹娜巡演的重要嘉賓、走上Met Gala紅毯等。
美國洛杉磯出生，從六歲開始在台灣長大的妮妃雅於4月20日拿下《魯保羅變裝皇后秀》第16季冠軍，成為該節目16年來唯二的亞洲冠軍。過去四個月，該節目以每週一集的固定形式在全球播放，妮妃雅頂著「時尚皇后」的光環拿下三次挑戰勝，且從未面臨「對嘴淘汰賽」，在展現時裝設計能力、縫紉功底與個人幽默的同時，他也擁抱亞洲文化與台灣背景，不僅贏得冠軍頭銜，更在節目初期就擄獲全球粉絲的心。
熱愛以「黃色」作為主色系的妮妃雅在冠軍賽前受訪時曾表示，除了帶來明亮、幸福和開心的氛圍外，透過穿著黃色也讓他能靠服裝提醒觀眾，妮妃雅是本季唯一的亞洲參賽者，藉此提高更多觀眾對亞裔的欣賞與認知；與此同時，他也在節目上表演傳統戲劇水袖、打扮日本「舞踏」，更在節目上表示台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，「我可以很自豪地說『我是台灣人』。」
隨著美國總統大選將於今年11月舉行，在此之前美國許多州卻開始紛紛立法規定禁止在公開場合演出變裝秀，就連部分學校設有的「變裝皇后說故事時間」也在相關計畫下遭到禁止，若學校執意舉辦這類活動恐將失去州政府的補助，亞利桑那州更重啟19世紀禁墮胎法，變裝皇后表演、身體自主權等討論也成為美國總統大選的重要議題之一。
巧合的是，24年前的今天，因為陰柔特質疑似遭到校園霸凌，最後倒臥廁所血泊逝世的葉永鋕事件，引起台灣社會對性別教育的重視，更將4月20日訂為「性別平等教育日」，如今正逢《性別平等教育法》上路20週年，來自台灣的妮妃雅以超越傳統性別框架的藝術風格妝扮自己，在全球最大的舞台上展現個人魅力與文化背景成功奪冠，在發表冠軍感言時，妮妃雅表示，「如果認為自己找不到歸屬感，記得要無所畏懼地活下去做自己，還有——台灣，這是獻給你們的！」