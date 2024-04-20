點名吳釗燮任內斷8國不必負責！賴士葆：卓榮泰內閣還要抗中嗎？
準閣揆卓榮泰陸續公布新內閣名單，國民黨立委賴士葆說，在野黨站在監督的立場，真心的希望內閣要真正落實做到行動創新，不是只喊口號。民進黨全面執政這8年，社會看到的是政黨價值觀和利益考量凌駕一切，例如，疫情嚴峻急需採購疫苗，在關乎民眾生命安危的時刻，蔡政府竟然仍緊抱著意識形態而非民眾福祉優先的考量。
記者何哲欣／台北報導
賴士葆在臉書點名，外交部長吳釗燮任內斷交8個國家都不用下台負責，大家都清楚總統蔡英文錯誤的兩岸政策，導致外交空間被中國大陸圍堵的挫敗，任何人主管外交部、陸委會、海基會，根本無需考量專業能力，只要是綠營人士服膺高層的指示，奉命行事即可，所以就不需要為政策負責。
賴士葆也提到，蔡政府實踐民進黨非核黨綱，導致能源政策的荒腔走板，內定經濟部長郭智輝號稱最懂產業，大家都期待他處理兩岸經貿和能源政策，能夠以專業而非政治的角度。例如，眼前民眾和企業都飽受跳電或分區限電、停電之苦，蔡政府以政治的角度處理核三延役的問題，現在考驗郭智輝要站在專業考量或是為了保住官位討好高層以政治方式處理。
賴士葆也說，賴清德幾個月前說內閣不全是民進黨，全民想知道的是內閣閣員在做決策的時候要不要持守抗中的精神？例如，開放兩岸的觀光與交流。