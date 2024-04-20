卓榮泰內閣只丟出人選不討論政策 黃光芹：像大拜拜漸漸令人不耐
準閣揆卓榮泰陸續公布新內閣成員，包括財經內閣，與民生相關的部會如勞動部、衛福部等閣員陸續曝光。資深媒體人黃光芹說卓內閣發佈人事，已進入第四波，形同走馬燈，佔據重要的新聞版面。再這麼大拜拜，只丢出人，不討論事，漸漸會令人失去耐性。
記者何哲欣／台北報導
黃光芹在臉書說，例如內定經濟部長郭智輝，有沒有替鴻海創辦人郭台銘開過車不重要，有沒有新的能源政策？有沒有辦法解決用電吃緊的問題？有沒有方法解決台電虧損的病灶？如果都沒有，走了一個現任的經濟部長王美花、來了一個郭智輝，郭「調頭寸」的經驗還不如王，不能解決燃眉之急，只不過是另一個（扁政府的經濟部長）宗才怡。
黃光芹也提到，內定環境部長彭啟明和內定勞動部長何佩珊也是一樣，前者如果不能解決企業界集體的「碳焦慮」，後者如果不能解決勞保虧損和外勞逃逸的問題，只是為做官而做官，不過是鐵打的衙門、流水的官。
黃光芹說，以此類推，搞了這麼多人來，趕了那麼多人去，是一代新人換舊人沒錯，但恐怕一代舊人也要笑新人了，白目才跳火坑！更何況其中幾個重要職位，根本是亂點駌鴦譜，如總統府秘書長林佳龍接任外交部長；或不乏回鍋肉重炒上桌，如要中油前董事長陳金德接任「蛇之七寸」的工程會，是打算請鬼拿藥單嗎？
黃光芹批評，賴政府如果再這麼持續打高空下去，錯把換湯不換藥或是狂風亂流，吹噓成AI團隊，既高大上又創新，不知民間疾苦，毫不接地氣，則比問「何不食肉糜」還要更下一階。