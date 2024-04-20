內門果品外銷破百噸 張清榮邀農民團體加入市府外銷列車
高市府農業局輔導內門區農會經營海外市場多年，成功將內門的惡地芭樂、鳳梨推向國際，去年外銷果品創下破百噸佳績，連帶將內門區農會手工製作的龍鳳酥推廣至新加坡、美國等市場。農業局長張清榮表示，內門農會配合市府政策，從總幹事到員工都動起來，打下外銷市場，成為農會外銷典範，未來希望更多農民團體加入市府的外銷列車，一同進軍國際。
記者郭凱杰／高雄報導
張清榮也指出，為推廣高雄優質農特產品，市府默默耕耘海外市場，於日本、新馬、北美等地區辦理試吃拓銷活動，也透過參加東京食品展、波灣食品展等國際展會，拓展高雄果品海外知名度。
另外，在市府農業局的牽線下，內門區農會與輸日貿易商合作，內門獨特的惡地鳳梨皮薄、肉細、甜度高，曾於山形縣、岩手縣掀起團購熱潮，更登上日本傳統祭典，今年進軍東京、靜岡、神奈川、大阪、廣島等地連鎖超市，由於到貨品質良好，貿易商緊急追加數量，預計今年內門鳳梨外銷量將成長一倍以上。
內門區位於高雄東南方，氣候溫暖，日照充足，又因轄內多屬泥岩地質，富含果樹生長所需的多種礦物質，種植出的水果甜度高且具有特殊風味。內門區農會全年供應番石榴外銷市場，品種除了常見的珍珠芭樂外，又以具「紅寶石」稱號的紅心芭樂最為特別，在市府辦理海外拓銷活動的推波助瀾下，內門區的惡地芭樂深受星馬地區消費者的喜愛，每月穩定供貨。