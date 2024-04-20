YouBike 2.0E電輔車11月上路 騎上人行道竟「新北罰、北市不罰」
台北市、新北市YouBike 2.0E電輔車將在11月上路。國民黨台北市議員柳采葳說YouBike 2.0E最高時速25公里，從0KM加速到25KM只要短短15秒，若騎在人車共道的行人道上，恐威脅行人安全，但北北桃規範卻不一樣，新北市會罰、台北市卻不罰，桃園市則是「暫未規範」，呼籲三市政府協調。
記者何哲欣／台北報導
柳采葳在議會質詢時說，雙北市規範YouBike 2.0E電輔車可騎乘路段不同，新北市禁止騎人行道或人車共道的自行車道，違規可依《道路交通管理處罰條例》可罰新台幣300元至600元。但在台北市卻不算違規，可騎在設置有「人車共道標誌牌面之人行道」及「自行車專用道」，若台北市引進電輔車後，有民眾從台北騎到新北，可能因規定不同而不慎觸法挨罰。
柳采葳說，台北市預計今年11月底前至少提供1000輛YouBike電輔車、今年至2026年提供4500輛，北北桃為共同生活圈，對YouBike2.0E規定卻不同，容易讓民眾混淆，建議台北市交通局在YouBike2.0E上路前，先與新北市溝通、研擬統一規定。
台北市長蔣萬安回應，台北市在規劃上對於人行道有較寬的人車共道規定，這部分會依照同樣原則進行，但在上路前會透過既有交流平台，持續與新北、桃園進行跨縣市討論。