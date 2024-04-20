報復基地被襲？伊拉克武裝組織證實 派無人機攻擊以色列南部城市
伊拉克的親伊朗民兵組織「人民動員」（PMF），其卡爾蘇軍事基地（Kalsu military base），當地時間19日晚間遭遇襲擊，釀成人員傷亡，雖然以色列跟美國都否認涉案，但最新外媒消息指出，有伊拉克的武裝組織事後宣布，以無人機襲擊以色列位於南部的港口城市埃拉特（Eilat），打擊當地「一個重要目標」作為回應。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《邁赫爾通訊社》（Mehr News Agency）等外媒報導，伊拉克的伊斯蘭抵抗運動宣布，襲擊了「被佔領的巴勒斯坦」南部、埃拉特的一個重要目標，聲稱這次的「反猶太復國主義行動」是使用無人機進行的，為的是回應以色列政權侵犯伊拉克主權的行徑。
聲明沒有提供任何有關傷亡的細節，但強調攻擊也是為了「聲援加薩人民」，會繼續致力於瞄準敵人據點，自2023年10月7日加薩衝突爆發以來，伊拉克伊斯蘭抵抗運動就曾多次針對以色列、美國位於中東的基地發起攻擊。
總部位於英國的伊朗國際新聞（Iran International ）則補充，攻擊埃拉特的伊拉克伊斯蘭抵抗運動表示，此舉是報復以國侵犯伊拉克主權、並以PMF總部為目標的行為。