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《全明星》鄭靚歆爆閨房糗事！恩愛老婆竟遭「2家人」全程狂盯

▲鄭靚歆（右）與老婆鄭采熙分享兩人躲在房間恩愛時，家裡兩隻貓咪常常會跑來攪局，甚至會躲在玻璃門前觀看全程。（圖／GagaOOLala提供）
▲鄭靚歆（右）與老婆鄭采熙分享兩人躲在房間恩愛時，家裡兩隻貓咪常常會跑來攪局，甚至會躲在玻璃門前觀看全程。（圖／GagaOOLala提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星鄭靚歆（Jin）自節目《我愛黑澀會》出道，近年更在《全明星運動會4》大放異彩，廣受粉絲喜愛。近日，鄭靚歆就在網路節目上大方爆料，與德國老婆鄭采熙（Aky）的閨房趣事，有次恩愛時還被兩位可愛的家人「貓咪」蹲在玻璃門前觀看，讓大家笑翻。

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▲鄭靚歆（右）與老婆鄭采熙。（圖／GagaOOLala提供）
▲鄭靚歆（右）在節目上分享老婆鄭采熙的生活。（圖／GagaOOLala提供）
鄭靚歆在《拉哩拉喳彎的LAND》節目上分享與妻子鄭采熙的相處妙方，原來她們每天都有各自30秒的「Bitch Around Time（抱怨時間）」，對方只能聽不能回嘴，而兩人透過此模式宣洩，反而轉化成欣賞彼此可愛的一面，因此省掉很多吵架可能。

Aky為了現場示範如何抱怨，竟自爆兩人的閨房祕辛，還大方說起近期恩愛時，鄭靚歆竟要求她把貓咪們先關到另一個房間裡，可是Aky於不忍心又把貓咪們放出來。

鄭靚歆笑著解釋，因為貓咪常常在兩人親熱時直接跑到她們的兩腳中間睡覺，進而影響感覺，再加上房間是玻璃門，即便把貓咪關在外面，「牠們還是會蹲在玻璃門前看。」主持人聽完後立刻解套「問題好像是那個門要不要換一下？」立刻讓大家笑翻。

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