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強打中年／陳金鋒被趕出場為何這麼火大？中職聯盟需要有好說法

▲富邦總教練陳金鋒在比賽中遭驅逐出場，裁判要怎樣說？（圖／富邦悍將提供）
▲富邦總教練陳金鋒在比賽中遭驅逐出場，裁判要怎樣說？（圖／富邦悍將提供）

文/強打中年

中職富邦悍將今年不但話題十足，總教練陳金鋒上任也受到球迷關注，沒想到19日比賽竟然成為「鋒哥」被趕出場的人生紀念日，其實他在二軍就被趕過出場，而且還是去年總冠軍賽，但這次是貨真價實的被裁判楊崇煇趕出場，原因雖然沒有說明，但根據「出棒過半」的部分，中職聯盟必須要有好的說法，因為當下陳金鋒並未抗議好球帶，或許也成為他為何這麼火大的原因。

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狀況要回到昨日統一獅隊台南主場出戰富邦悍將，關鍵的4局上，因為范國宸被投手布雷克三振出局，他因為揮棒過半，一壘審楊崇煇舉起「黃金右手」判出局，但范國宸當下不滿猛摔頭盔，其實這個當下，陳金鋒上場算是合理的。

▲一壘審楊崇煇舉起「黃金右手」判出局，但范國宸當下不滿猛摔頭盔。（圖／CPBLTV)
▲一壘審楊崇煇舉起「黃金右手」判出局，但范國宸當下不滿猛摔頭盔。（圖／CPBLTV)
但主審做錯一件事，就是沒有當場給予「出場」的判決，昨日主審為尤志欽先生，他當下疑似有「警告」，對范國宸有所指，但當下陳金鋒、陳連宏等教練都衝出來，其實裁判只要說明就好。或是直接把范國宸趕出場，這都算是合理的範圍。

陳金鋒為何這麼火大？

不要說鋒哥，只要是總教練，當下都會出來「護航」子弟兵，這是一定要的管理方式，但陳金鋒會這麼火大，最主要是一壘審的態度，當時楊崇煇直接把陳金鋒趕出場，沒有說明原因，就是趕出去。或許他主觀認定陳金鋒是要抗議好球帶，但其實出棒過半，詢問這都很正常。

裁判是否反應過度？

網路上有不少球迷針對此事件討論，有人認為裁判過度反應，也有人認為，「若是洪總就不會被趕」，但也有球迷認為「語氣和內容都會影響被趕出去與否」，不過實際上，好壞球判決的確是不能討論，因為這是主審裁量權。但是揮棒過半，當然也是裁判自由心證，因此楊崇煇的認定應該是「這是不能討論」的地帶。中職聯盟必須要針對此判決有好的說法，才可以讓陳金鋒接受。

棒球規則並未明定出棒過半

棒球規則中，並未定出棒過半的定義，只有出棒、沒出棒兩種結果，而促請裁決時，以壘審的主觀認定判定「是否出棒」。因此，只要裁判說了，就算，這也是棒球場上不成文規定。此外，若是以裁判主觀認定的項目，基本上都不適用電視重播輔助判決，因此也沒得看。

▲富邦悍將總教練陳金鋒遭到驅逐出場，不滿一壘審判決。（圖／翻攝自CPBL TV）
▲富邦悍將總教練陳金鋒遭到驅逐出場，不滿一壘審判決。（圖／翻攝自CPBL TV）
總結：

陳金鋒會這麼火大，應該是想要跟一壘審說明，子弟兵范國宸的想法，至於「他為何被趕？你這樣就要趕我？」，原本他想跟主審討論，結果卻被一壘審先趕出場，這也讓他有點不滿，甚至要衝往裁判說明，才會導致衝突發生。

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