強打中年／陳金鋒被趕出場為何這麼火大？中職聯盟需要有好說法

我是廣告 請繼續往下閱讀
但主審做錯一件事，就是沒有當場給予「出場」的判決，昨日主審為尤志欽先生，他當下疑似有「警告」，對范國宸有所指，但當下陳金鋒、陳連宏等教練都衝出來，其實裁判只要說明就好。或是直接把范國宸趕出場，這都算是合理的範圍。
陳金鋒為何這麼火大？
不要說鋒哥，只要是總教練，當下都會出來「護航」子弟兵，這是一定要的管理方式，但陳金鋒會這麼火大，最主要是一壘審的態度，當時楊崇煇直接把陳金鋒趕出場，沒有說明原因，就是趕出去。或許他主觀認定陳金鋒是要抗議好球帶，但其實出棒過半，詢問這都很正常。
裁判是否反應過度？
網路上有不少球迷針對此事件討論，有人認為裁判過度反應，也有人認為，「若是洪總就不會被趕」，但也有球迷認為「語氣和內容都會影響被趕出去與否」，不過實際上，好壞球判決的確是不能討論，因為這是主審裁量權。但是揮棒過半，當然也是裁判自由心證，因此楊崇煇的認定應該是「這是不能討論」的地帶。中職聯盟必須要針對此判決有好的說法，才可以讓陳金鋒接受。
棒球規則並未明定出棒過半
棒球規則中，並未定出棒過半的定義，只有出棒、沒出棒兩種結果，而促請裁決時，以壘審的主觀認定判定「是否出棒」。因此，只要裁判說了，就算，這也是棒球場上不成文規定。此外，若是以裁判主觀認定的項目，基本上都不適用電視重播輔助判決，因此也沒得看。
總結：
陳金鋒會這麼火大，應該是想要跟一壘審說明，子弟兵范國宸的想法，至於「他為何被趕？你這樣就要趕我？」，原本他想跟主審討論，結果卻被一壘審先趕出場，這也讓他有點不滿，甚至要衝往裁判說明，才會導致衝突發生。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁