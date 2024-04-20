方品璇接基隆青工總會長　余治明勉勵青出於藍

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基隆市黨部主委吳國勝，被譽為是將軍書法家，在現場特別致贈自己繪製的書法給余治明，吳國勝引述鄭燮的《竹石》「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」勉勵余治明會長像是竹子一樣經歷折磨和打擊，依然堅韌挺拔。並以「志在千里」勉勵即將上任的方品璇會長。
余治明引述國父孫中山名言，「聰明才智越大者，當服千萬人之務，造千萬人之福；聰明才智略小者，當服百十人之務，造百十人之福；至於全無能力者，當服一人之務，造一人之福」。余說，服務是讓社會前進的根本，越有能力的人，越需要幫民眾服務，當社會人人都有服務的心，我們離「世界大同」就更近一些。
余治明說，總會長是一項重擔，肩負找回「青年認同」的使命與責任，方品璇願意接下總會長一職，不僅是優越能力的展現，更有服務眾人的決心。自己任內曾舉辦幕僚培訓講座活動、街頭演講、幫助總統與立委候選人輔選、成立基北北桃宜交流平台，激勵基隆藍營青年的士氣，也奠定青年幹部的團結與專業能力，有了這些扎實的基礎與經歷，能夠幫助方品璇一臂之力，在青工會務上大展拳腳，相信未來在方品璇的帶領下，基隆青工總會將「青出於藍而勝於藍」。
新任會長方品璇肯定前會長過去的付出並將追隨前會長腳步，繼續凝聚青年朋友的力量。方品璇提到，基隆市有非常多在地方默默努力且具有不同專長的「隱藏版」年輕朋友，她期待將市青工會打造為一個提供給志同道合年輕夥伴大顯身手的舞台，她也感謝市長謝國樑及市黨部吳國勝主委給予機會。
方品璇表示，家人願意成為她強而有力的後盾是接下重擔的關鍵，謝謝她的外婆及父母長期在地方經營深耕，接下總會長一職，面對新的挑戰將虛心學習並與青工團隊全力以赴。