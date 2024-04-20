Energy登《綜藝玩很大》挑戰失敗！Toro苦訴吳宗憲：錢真的很難賺
超殺天團Energy在上週降臨《綜藝玩很大》，播出後大受好評，收視成績表現亮眼。本週延續特別企劃，Energy將迎戰人氣鮮肉男團FEniX和U:NUS，結果團員坤達、書偉、牛奶、阿弟、Toro挑戰倒立合體竟然東倒西歪宣告失敗，Toro還向吳宗憲訴苦「綜藝咖（錢）真的很難賺！」讓大家笑翻。
記者詹鎰睿／綜合報導
在節目中，Energy挑戰5人Breaking倒立合體，只見坤達、書偉、牛奶、阿弟都依序完成帥氣動作，反倒最後一個的Toro則是沒做好，還整個人撲倒在其他4人身上，只見大家東倒西歪宣告失敗，讓眾人看了笑到翻天。
下秒，Toro還向關主吳宗憲訴苦「綜藝咖真的很難賺！」並表示自己已經睽違超過15年沒有上綜藝節目，所以一下子還無法適應。而節目組為了滿足粉絲，更推出網路獨家花絮，讓久未合體的Energy進行默契大考驗。
牛奶謙虛地說：「我們是『曾經』最殺的男子團體，合體後第一次上綜藝節目大家都戰戰競競，挑戰自己。」Toro也感性說到：「我們每個人都有改變，在小時候每個人都有自己的性格，坤達這幾年主持的歷練，從Energy時期不講話的流川楓，到現在可以掌控局面分配大家工作，我們平常演唱會的前期規劃，他能整合團隊，要感謝這個節目幫助到坤達成長很多。」
被問到Energy誰最龜毛？大家竟一致認同是Toro。牛奶說：「可能是因為Toro現在當老闆，又是製作人的身分，內心部分需要考量的層面比較多，加上對於事情要求完美的原因。」最後Energy還在節目中真情流露、感性落淚，精彩內容都在《綜藝玩很大》。
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