迎世界地球日！15家飯店推優惠　環保房2399元起、第2人用餐422元

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攜手推出「Go Green綠色旅行」住房專案，即日起至12月26日止，凡搭乘大眾交通工具前往飯店，出示入住當日大眾運輸票根或乘車證明，即可享有捷絲旅宜蘭礁溪館官網房價8折起、礁溪晶泉丰旅官網房價85折起的優惠，以上皆加贈自助式早餐吃到飽。
另外，選擇捷絲旅宜蘭礁溪館的「Go Green綠色旅行」住房專案，全家大小四人同行入住家庭客房，每人每晚只要1,080元起，飯店也以身作則，除全面更換客房內的洗沐用品為大瓶環保包裝外、亦不主動提供單次拋棄式備品，有效降低單日垃圾量，實現綠色減碳旅遊生活，此舉也榮獲「銅級環保標章旅館」的表彰。
礁溪晶泉丰旅的「Go Green綠色旅行」住房專案，四人同行入住泉思家庭套房每人每晚最低僅需1,580元起，飯店特別與台灣知名的米其林綠星餐廳「小小樹食」合作推出蔬食早餐，選用大量溫泉蔬果入饌，滿足饕客的視覺及味蕾，更落實低碳食物里程概念。專案加碼贈送晶泉聯名永續環保水壺。
📍台北六福萬怡酒店：
即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，週一至週五平日午餐餐期用餐，並與活動手拿板合照公開分享在社群平台，可享雙人同行第2人餐費優惠價422元，與免收一成服務費。
敘日全日餐廳本季餐點全新主題「泰好味」，特殊菜色包含冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等，還有超澎湃奢華海鮮檯再升級，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等頂級美味等，通通無限吃。
凱撒飯店連鎖也有聯合旗下飯店推出環保主題住房專案，提倡客房不提供一次性備品，即日起至6月30日推出：
📍台北凱撒：連續兩晚、每晚3,250元起，每房贈送熊嗨星樂園兌換券及Drink Bar咖啡飲品抵用券。
📍板橋凱撒：連續兩晚、每晚4,500元，贈自助式早餐及綠色旅人包。
📍台北凱達：超低價每晚2,488元起，贈送星巴克咖啡服務飲品、國際旅客連住三晚再加贈一日票悠遊卡。
📍 內湖凱旋：則是推出四人房每晚4,038元起，贈送早餐、法國頂級浴鹽、精美紅酒等。
📍台北趣淘漫旅：連續入住兩晚、每晚2,650元，贈送復古茄芷袋、環保餐具及馬克杯
📍台南趣淘漫旅：每晚3,000元起，贈送早餐、曾文水庫門票及6大極限運動體驗。
📍福容大飯店福隆店：
推出「地球保衛讚環保行動計畫」，即日起至12月31日止，只要入住福容福隆店官網任一套裝住房方案，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再加碼贈送環保餐盒1個。更舉辦「福容福隆認田計畫」親近土地，珍惜食物。
📍福容大飯店桃園店：
推「環保綠生活減碳住房專案」，2,499元即享有精緻客房住宿一晚，專案不含牙刷、刮鬍刀等一次性備品，選擇一般住房專案亦可繳回未開封之備品，可依住房人數兌換百元超商禮券。
📍福容大飯店高雄店：
推出「綠環保 單車行住房專案」3,299元起，專案不含一次性備品，加贈自行車借用、環保不織布收納包，讓旅客輕鬆漫遊愛河及高雄港灣，愛河自行車道全長共24.5公里，是貫穿高雄精華區域的多風貌自行車道。
📍福容桃園機捷A8店
「Eco Planet綠色永續環保愛地球住房專案」3,510元起，還有福容花蓮店「綠生活專案」2,860元起，以上專案皆不含一次性備品。
📍福容徠旅水里店、福容徠旅林口店
皆為純住宿不含早餐的優惠方案，福容徠旅水里店「環保長住方案」2,399元起、福容徠旅林口店「徠綠能純住房專案」3,298元起。