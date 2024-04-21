台灣泡麵「廠商小心機」抓包！眾吃20年終於發現：幾乎沒一間例外

迎世界地球日！15家飯店推優惠　環保房2399元起、第2人用餐422元

▲迎接4月22日地球日，全台15家飯店推優惠，捷絲旅宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅攜手推出凡搭乘大眾交通工具前往飯店，出示票根或乘車證明，即可享住房優惠，最低8折。（圖／晶華酒店集團提供）
▲迎接4月22日地球日，全台15家飯店推優惠，捷絲旅宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅攜手推出凡搭乘大眾交通工具前往飯店，出示票根或乘車證明，即可享住房優惠，最低8折。（圖／晶華酒店集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

4月22日為世界地球日，旨在喚起大眾對於保護環境的意識與關注。全台灣多家飯店都響應。像是捷絲旅宜蘭礁溪館與礁溪晶泉丰旅推出凡搭乘大眾交通工具前往飯店，分別享有官網房價8折起、85折起優惠。台北六福萬怡推出在敘日全日餐廳用餐，與活動手拿板合照完成任務可享第2人優惠餐價422元。凱撒飯店連鎖集團與福容飯店集團則推出環保房，最低價為福容徠旅水里店推「環保長住方案」，只要2399元起。

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📍捷絲旅宜蘭礁溪館與礁溪晶泉丰旅：
攜手推出「Go Green綠色旅行」住房專案，即日起至12月26日止，凡搭乘大眾交通工具前往飯店，出示入住當日大眾運輸票根或乘車證明，即可享有捷絲旅宜蘭礁溪館官網房價8折起、礁溪晶泉丰旅官網房價85折起的優惠，以上皆加贈自助式早餐吃到飽。

另外，選擇捷絲旅宜蘭礁溪館的「Go Green綠色旅行」住房專案，全家大小四人同行入住家庭客房，每人每晚只要1,080元起，飯店也以身作則，除全面更換客房內的洗沐用品為大瓶環保包裝外、亦不主動提供單次拋棄式備品，有效降低單日垃圾量，實現綠色減碳旅遊生活，此舉也榮獲「銅級環保標章旅館」的表彰。

礁溪晶泉丰旅的「Go Green綠色旅行」住房專案，四人同行入住泉思家庭套房每人每晚最低僅需1,580元起，飯店特別與台灣知名的米其林綠星餐廳「小小樹食」合作推出蔬食早餐，選用大量溫泉蔬果入饌，滿足饕客的視覺及味蕾，更落實低碳食物里程概念。專案加碼贈送晶泉聯名永續環保水壺。

▲捷絲旅宜蘭礁溪館的「Go Green綠色旅行」住房專案，全家大小四人同行入住家庭客房，每人每晚只要1,080元起，圖為滔洋式溫泉家庭房。（圖／晶華酒店集團提供）
▲捷絲旅宜蘭礁溪館的「Go Green綠色旅行」住房專案，全家大小四人同行入住家庭客房，每人每晚只要1,080元起，圖為滔洋式溫泉家庭房。（圖／晶華酒店集團提供）
📍台北六福萬怡酒店：
即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，週一至週五平日午餐餐期用餐，並與活動手拿板合照公開分享在社群平台，可享雙人同行第2人餐費優惠價422元，與免收一成服務費。

敘日全日餐廳本季餐點全新主題「泰好味」，特殊菜色包含冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等，還有超澎湃奢華海鮮檯再升級，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等頂級美味等，通通無限吃。

▲響應4月22日世界地球日，台北六福萬怡酒店即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，週一～五平日午餐消費並手拿板合照公開分享在社群平台，享雙人同行第2人餐費優惠價422元。（圖／六福萬怡提供）
▲響應4月22日世界地球日，台北六福萬怡酒店即日起至4月30日在敘日全日餐廳推出「永續『食』尚愛地球」活動，週一～五平日午餐消費並手拿板合照公開分享在社群平台，享雙人同行第2人餐費優惠價422元。（圖／六福萬怡提供）
凱撒飯店連鎖也有聯合旗下飯店推出環保主題住房專案，提倡客房不提供一次性備品，即日起至6月30日推出：

📍台北凱撒：連續兩晚、每晚3,250元起，每房贈送熊嗨星樂園兌換券及Drink Bar咖啡飲品抵用券。

📍板橋凱撒：連續兩晚、每晚4,500元，贈自助式早餐及綠色旅人包。

📍台北凱達：超低價每晚2,488元起，贈送星巴克咖啡服務飲品、國際旅客連住三晚再加贈一日票悠遊卡。

📍 內湖凱旋：則是推出四人房每晚4,038元起，贈送早餐、法國頂級浴鹽、精美紅酒等。

📍台北趣淘漫旅：連續入住兩晚、每晚2,650元，贈送復古茄芷袋、環保餐具及馬克杯

📍台南趣淘漫旅：每晚3,000元起，贈送早餐、曾文水庫門票及6大極限運動體驗。

▲凱撒飯店連鎖推出環保住房優惠，其中台北趣淘漫旅連續入住兩晚、每晚2,650元。（圖／凱撒飯店連鎖提供）
▲凱撒飯店連鎖推出環保住房優惠，其中台北趣淘漫旅連續入住兩晚、每晚2,650元。（圖／凱撒飯店連鎖提供）
📍福容大飯店福隆店：
推出「地球保衛讚環保行動計畫」，即日起至12月31日止，只要入住福容福隆店官網任一套裝住房方案，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再加碼贈送環保餐盒1個。更舉辦「福容福隆認田計畫」親近土地，珍惜食物。

📍福容大飯店桃園店：
推「環保綠生活減碳住房專案」，2,499元即享有精緻客房住宿一晚，專案不含牙刷、刮鬍刀等一次性備品，選擇一般住房專案亦可繳回未開封之備品，可依住房人數兌換百元超商禮券。

📍福容大飯店高雄店：
推出「綠環保 單車行住房專案」3,299元起，專案不含一次性備品，加贈自行車借用、環保不織布收納包，讓旅客輕鬆漫遊愛河及高雄港灣，愛河自行車道全長共24.5公里，是貫穿高雄精華區域的多風貌自行車道。

📍福容桃園機捷A8店
「Eco Planet綠色永續環保愛地球住房專案」3,510元起，還有福容花蓮店「綠生活專案」2,860元起，以上專案皆不含一次性備品。

📍福容徠旅水里店、福容徠旅林口店
皆為純住宿不含早餐的優惠方案，福容徠旅水里店「環保長住方案」2,399元起、福容徠旅林口店「徠綠能純住房專案」3,298元起。

▲福容大飯店桃園店推廣環保綠生活減碳住房，每晚住宿2,499元。（圖／福容飯店提供）
▲福容大飯店桃園店推廣環保綠生活減碳住房，每晚住宿2,499元。（圖／福容飯店提供）

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