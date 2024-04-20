Energy台北小巨蛋演唱會賣完！「7月28日加場」活動攻略亮點曝光

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出道至今22年的Energy，將帶大家走進音樂回憶殺，整場將帶來近30首歌，每一首都是陪伴大家青春歌單，不只〈放手〉、〈無懈可擊〉、〈Come On〉，還有經典偶像劇《我的祕密花園》片頭曲〈多愛我一天〉，以及翻唱南韓歌手Se7en的〈某年某月某一天〉。他們承諾過「永遠不說再見」，Energy現在終於實現諾言，因歌迷們而聚、為歌迷們而跳。
天王天后御用總監 打造全台最大夜店
這場演唱會邀請潮流舞曲製造機Starr Chen陳星翰擔任音樂總監，全新改編經典歌曲，將音樂能量無限激盪，震撼台北小巨蛋。除此之外，他們也邀請天王天后御用舞蹈總監林大鈞，動員舞者人海炸裂排舞。
除了以上2大亮點之外，還有由演唱會製作的魔法團隊「必應創造」重金打造的天地移動光柱、巨型地面LED延伸舞台，讓「祖師爺」等級的唱跳團體Energy帶領大家重挑動舞感，創造視覺聽覺的雙重饗宴。
2024 Energy《一觸即發》台北演唱會
演出日期：2024年7月27日（完售） 、2024年7月28日
演出地點：台北小巨蛋
票價：4500、4200、3800、3200、2500、2200、1800、1500、800（全場對號入座）
加場售票時間：4月27日中午11：00
售票系統：拓元售票
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