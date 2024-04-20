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Energy台北小巨蛋演唱會賣完！「7月28日加場」活動攻略亮點曝光

▲Energy的7月27日台北小巨蛋演唱會《一觸即發》今中午開賣完售，主辦方緊急宣布7月28日加場，將在4月27日上午11點於拓元售票開賣。（圖／相信音樂提供）
▲Energy的7月27日台北小巨蛋演唱會《一觸即發》今中午開賣完售，主辦方緊急宣布7月28日加場，將在4月27日上午11點於拓元售票開賣。（圖／相信音樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

最殺的唱跳天團始祖Energy的復出演唱會《一觸即發》將在7月27日於台北小巨蛋開唱，門票今（20）日中午一開賣即完售，主辦單位對此宣布加開7月28日場次，搶票時間為4月27日中午11點於拓元售票系統開賣。主辦單位也特別貼心，一口氣整理所有演唱會攻略、亮點與資訊，絕對要滿足所有支持多年的歌迷。

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（圖／相信音樂提供）
▲Energy演唱會將唱好唱滿近30首歌，帶領大家掀起滿滿回憶殺。（圖／相信音樂提供）
經典回憶殺唱個夠！金字招牌大放電

出道至今22年的Energy，將帶大家走進音樂回憶殺，整場將帶來近30首歌，每一首都是陪伴大家青春歌單，不只〈放手〉、〈無懈可擊〉、〈Come On〉，還有經典偶像劇《我的祕密花園》片頭曲〈多愛我一天〉，以及翻唱南韓歌手Se7en的〈某年某月某一天〉。他們承諾過「永遠不說再見」，Energy現在終於實現諾言，因歌迷們而聚、為歌迷們而跳。

天王天后御用總監　打造全台最大夜店

這場演唱會邀請潮流舞曲製造機Starr Chen陳星翰擔任音樂總監，全新改編經典歌曲，將音樂能量無限激盪，震撼台北小巨蛋。除此之外，他們也邀請天王天后御用舞蹈總監林大鈞，動員舞者人海炸裂排舞。

除了以上2大亮點之外，還有由演唱會製作的魔法團隊「必應創造」重金打造的天地移動光柱、巨型地面LED延伸舞台，讓「祖師爺」等級的唱跳團體Energy帶領大家重挑動舞感，創造視覺聽覺的雙重饗宴。

2024 Energy《一觸即發》台北演唱會

演出日期：2024年7月27日（完售） 、2024年7月28日

演出地點：台北小巨蛋

票價：4500、4200、3800、3200、2500、2200、1800、1500、800（全場對號入座）

加場售票時間：4月27日中午11：00

售票系統：拓元售票

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▲Energy。（圖／拓元售票）
▲Energy小巨蛋售票座位圖。（圖／拓元售票）

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