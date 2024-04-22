專訪／全台最大規模棒球場將誕生！黃偉哲：最快趕上10月職棒賽季

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亞太國際棒球訓練中心為市府重大工程之一，場館具有國際級場地規格，除了非常適合舉辦國際級賽事、培訓優秀選手及作為職業或業餘球隊訓練基地之外，未來市府將大力促成各級賽事在此舉行。
全台最大規模棒球場預計在9月誕生，黃偉哲說表示，最快能趕上10月份的職棒賽季，若來不急就是等明年賽季，「最快在今年會看到一個完整的棒球聚落」；他補充，兩個成棒球場、兩個少棒球場的訓練中心，是台南前市長賴清德任內規劃、時任代理市長李孟諺動工，他當市長後陸續完工，最後一個成棒主球場則是今年完工。
隨著全台棒球場、巨蛋越來越多，不少場地也結合藝文、演唱會，替地方帶來驚人的經濟效應，對於亞太棒球訓練中心未來是否也會舉辦藝文類活動？黃偉哲展現出誠然態度，直呼「當然是很多人期待」，事實上在有演唱會經濟之前，在市政府旁舉辦的台南市跨年活動，成效已經是相當好，未來也不排除把一些重要的活動放在那邊。
至於台南未來是否會蓋大巨蛋？黃偉哲說，不排除，不過，話鋒一轉，他也說，站在全國視野來講，台灣需不需要這麼多巨蛋？答案肯定是「不是」，但在各地城市的發展，當然是希望有一些適合展覽或表演的場館，以現在台南來講，有會展中心，且使用率也相當的高，大概能容納8000多人。除了亞太棒球訓練中心，未來將成為副都新的安南區接下來還有哪些發展內容呢？
歡慶台南建城400年！市政要讓市民更有感
適逢台南建城400年，市府舉辦一系列紀念活動，要讓國人更了解台南歷史文化。黃偉哲介紹說，新春第一砲就是台灣燈會，此次台灣燈會所吸引的人潮，突破1500萬人次，且幾乎是零負評、大家都很喜歡，接下來活動還有甫落幕的紅球計畫，年中將舉辦台灣文化博覽會、8月時則會舉行設計博覽會。
「台南400年的里程碑裡，有一些活動舉辦及工程完成，包含亞太棒球村、台南市的第一戶的社會住宅等，會讓市民朋友對市政有感」。
台南副都心具潛力 人口持續成長
位在嘉南大圳親水綠堤旁的「商 60」副都心計畫，台南市府已於110年採取公辦重劃並動工，該區將成為未來商業副都心。黃偉哲說明，安南區主要是在九份子重劃區，該重劃是從賴清德手中開始，後來陸續完成，成為一個重要新開發的園區，「安南區人口成長非常快速，從他當市長的第一年，剛突破18萬，現在已經突破20萬」。
在少子化浪潮下，很多地方人口都慢慢減少，安南區人口卻是持續增加，且增速快，黃偉哲說明多項優勢，包含距離南科很近、交通便利等，因此許多年輕人在此置產、買房，「在這邊人口持續成長，且日趨年輕化、很多年輕人移入」，因此市府也會著重在教育、幼嬰、幼托等設施面向。