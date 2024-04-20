MAMAMOO輝人很謝謝台灣！用心寫下超難繁體字信：我會為大家加油
南韓女團MAMAMOO成員輝人去年（2023）12月底才到台南，相隔4個月再來台，今（20）日一連2天在TICC舉辦演唱會，2場6000張門票全賣完，短時間內訪台人氣不減。她很感謝台灣粉絲「超鐵」的支持，當聽到4月3日花蓮發生芮氏規模7.2強震後，也以手寫繁體字信件的方式慰問受災戶，暖心十足。
記者陳雅蘭／台北報導
輝人開場帶來《I Know I Know I Know》、《water color》、《Spark》等歌，更以中文問候第一天到場的3000位MOO MOO（粉絲名）：「大家好，我是輝人！」她提到歌迷的熱情支持，自己才能連開2場演唱會，「真的很謝謝台灣的MOO MOO們，你們太棒了！」
4月17日剛過生日的輝人，喜收歌迷為她準備的飯店生日驚喜，輝人感動的說：「台灣MOO MOO幫我準備了生日咖啡廳應援，好漂亮，讓我度過很開心又幸福的一天。」她此趟寶島行也去了道地餐廳吃飯，覺得麻辣豆腐、烏梅汁跟韓國味道不一樣，「讓我印象很深刻」，也保證有機會的話，一定會來台灣的海邊旅遊。
演出最後，暖心的輝人寫下繁體字慰問信，向花蓮地震受災戶致意，「聽到無論何時都給予我愛與支持的台灣，發生大地震的消息，我感到非常哀痛。謹向那些因意外受到傷害的人們表達深切的遺憾及給予真摯的慰問，我會為大家加油，真心感謝你們來看今天的演唱會，我們一定要再見面喔」。
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