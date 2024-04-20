張政禹再見高飛犧牲打！味全3：2樂天 成中職首支突破僵局制贏家
味全龍、樂天桃猿上演王牌對決，龍隊徐若熙主投5局失1分，桃猿洋投威能帝主投7局同樣失1分，9局打完雙方還是2：2平手，兩隊一路鏖戰到延長賽突破僵局制，經過12局的交手，最後龍隊靠著張政禹高飛犧牲打，以3：2擊退樂天桃猿，味全成為例行賽史上第一支在突破僵局制贏球的隊伍。
記者路皓惟/綜合報導
2局下味全蔣少宏安打建功，帶有1分打點，樂天桃猿在5局上由陳晨威安打追平比數，8局上樂天梁家榮轟出陽春砲逆轉超前，但8局下 拿莫伊漾擊出中外野平飛安打，戰局再次回到原點，9局打完雙方都沒能得分。
10局延長賽採取突破僵局制，從二壘有人開始打，桃猿、龍隊始終欠缺適時一擊，直到12局下，樂天陳冠宇登板，蔣少宏獲得敬遠保送，代打的陳思仲犧牲觸擊，陳冠宇傳三壘沒抓到跑者，形成無人出局滿壘，最終張政禹擊出高飛犧牲打，味全龍拿下勝利。
突破僵局制是什麼？
中華職棒35年將針對比賽賽制有所變更，為了加速比賽速度，並國際規則接軌，除了對投球計時器的把關更加嚴格，更在延長賽首次新增「突破僵局制」，將比照大聯盟在比賽進行至第10局後，進攻方將一位跑者放上二壘，不過值得一提的是，現行的12局和局制仍保留。
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