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小孩吃零食「變胖長不高」！健康點心挑選　兒醫：6款推薦放心吃

▲孩子下課後的「點心」該如何選擇，兒科醫師分享6樣健康點心推薦。（示意圖，圖／NOWnews資料照片）
▲孩子下課後的「點心」該如何選擇，兒科醫師分享6樣健康點心推薦。（示意圖，圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

不少孩子下課後會想要吃點心解饑餓，但要改孩子吃什麼也是爸媽的困擾，禾馨診所專長兒童內分泌的小兒科陳奕成醫師在門診經常遇到家長詢問「到底要不要給孩子吃點心？」或是「要吃什麼點心比較好？」怕糖果餅乾會讓孩子吃胖又長不高，對此，陳奕成醫師一次推薦6款健康又營養的點心，讓家長可以給孩子放心吃。

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陳奕成醫師指出，小朋友的生長過程是需要消耗相當多的能量，不管是靜態的學習，或是動態的活動，小朋友在學校的生活都是一個很耗能的行為。因此成長中的孩子在下課回家說「肚子餓」想吃點心，有時候其實是生理上的需求，他們真的需要額外的食物來補充在學校的消耗。但有些孩子卻吃成小胖弟、小胖妹，醫師根據經驗表示：「錯把零食當成點心了。」

▲過年年菜、零食熱量大公開！營養師教學怎麼吃才不會年後幸福肥。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲零食營養成份偏低，同時有「三高三低」的問題，三高是指：油脂高、糖分高、鹽份高，容易導致兒童肥胖；三低則是：鈣質低、維生素低、膳食纖維低會讓孩子的生長效率變差。（示意圖／翻攝自pixabay）
零食或是垃圾食品和兒科醫師建議適合兒童的點心相比，最大的差別就是零食的營養成份偏低，同時有「三高三低」的問題，三高是指：油脂高、糖分高、鹽份高，容易導致兒童產生肥胖的問題；三低則是：鈣質低、維生素低、膳食纖維低會讓孩子的生長效率變差。甚至會因為飽足感不夠，不小心就吃下過量零食。

🟡醫師6項零食推薦

1、乳製品：最常推薦給家長，也是孩子成長的好朋友，尤其常常有家長表示小朋友肚子容量不夠，沒辦法一次喝一杯（240毫升）的鮮奶。這時候就會建議少量多餐補充，如一次喝150毫升，一天喝三次鮮奶，除了早晚各一杯以外，下午的點心時間也可以用乳製品來滿足需求。

2、無糖豆漿：在台灣還是有超過半數的人，有嚴重程度不一的「乳糖不耐症」，對於這些小朋友，無糖豆漿就是很適合的替代選項。

3、綜合堅果：含有大量的營養成分，包含維生素E、微量元素、不飽和脂肪酸等，同時也含有豐富的蛋白質成分。但建議三歲以上的孩子再開始嘗試，避免嗆食危機。

4、雞蛋無論是水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋等，都是方便準備、方便取得的優質蛋白質來源，很適合小朋友餐與餐之間的營養補充。

5、烤地瓜：地瓜帶皮吃，可以讓孩子攝取大量的膳食纖維、多種維生素、微量元素，現在便利商店幾乎也都隨時買得到，可以當成是點心選擇的備用選項。

6、全麥吐司和奶油麵包、草莓麵包等有餡料的麵包相比，全麥麵粉做成的麵包或吐司，膳食纖維、維生素B群、微量元素等營養素，都保留得比較完整，同時也含有較少的糖分以及油脂，可以避免增加兒童肥胖的風險。

▲牛奶是不少人生活必備的飲品，日前就有網友發現日本食品大廠的盒裝牛奶上藏著2個隱藏細節，消息曝光後也引發討論。（圖／Shutterstock）
▲牛奶是醫師最常推薦給家長的點心，如果沒辦法一次喝一杯（240毫升），少量多餐也是一個選擇。（圖／Shutterstock）
🟡點心和正餐間隔至少2小時
其實認真選擇對孩子適合的點心，可以為孩子補充生長所需的各式營養素，對於某些瘦小或是胃口不佳的小朋友來說，是另一個可以好好把握有效增加進食量的機會，如果擔心影響到孩子正餐的食慾，建議點心和正餐之間的間隔至少差兩小時，如預計晚上6點吃晚餐、那就盡量下午4點前吃完點心。

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