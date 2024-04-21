小孩吃零食「變胖長不高」！健康點心挑選　兒醫：6款推薦放心吃

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零食或是垃圾食品和兒科醫師建議適合兒童的點心相比，最大的差別就是零食的營養成份偏低，同時有「三高三低」的問題，三高是指：油脂高、糖分高、鹽份高，容易導致兒童產生肥胖的問題；三低則是：鈣質低、維生素低、膳食纖維低會讓孩子的生長效率變差。甚至會因為飽足感不夠，不小心就吃下過量零食。
🟡醫師6項零食推薦
1、乳製品：最常推薦給家長，也是孩子成長的好朋友，尤其常常有家長表示小朋友肚子容量不夠，沒辦法一次喝一杯（240毫升）的鮮奶。這時候就會建議少量多餐補充，如一次喝150毫升，一天喝三次鮮奶，除了早晚各一杯以外，下午的點心時間也可以用乳製品來滿足需求。
2、無糖豆漿：在台灣還是有超過半數的人，有嚴重程度不一的「乳糖不耐症」，對於這些小朋友，無糖豆漿就是很適合的替代選項。
3、綜合堅果：含有大量的營養成分，包含維生素E、微量元素、不飽和脂肪酸等，同時也含有豐富的蛋白質成分。但建議三歲以上的孩子再開始嘗試，避免嗆食危機。
4、雞蛋： 無論是水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋等，都是方便準備、方便取得的優質蛋白質來源，很適合小朋友餐與餐之間的營養補充。
5、烤地瓜：地瓜帶皮吃，可以讓孩子攝取大量的膳食纖維、多種維生素、微量元素，現在便利商店幾乎也都隨時買得到，可以當成是點心選擇的備用選項。
6、全麥吐司：和奶油麵包、草莓麵包等有餡料的麵包相比，全麥麵粉做成的麵包或吐司，膳食纖維、維生素B群、微量元素等營養素，都保留得比較完整，同時也含有較少的糖分以及油脂，可以避免增加兒童肥胖的風險。
🟡點心和正餐間隔至少2小時
其實認真選擇對孩子適合的點心，可以為孩子補充生長所需的各式營養素，對於某些瘦小或是胃口不佳的小朋友來說，是另一個可以好好把握有效增加進食量的機會，如果擔心影響到孩子正餐的食慾，建議點心和正餐之間的間隔至少差兩小時，如預計晚上6點吃晚餐、那就盡量下午4點前吃完點心。