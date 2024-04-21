台灣泡麵「廠商小心機」抓包！眾吃20年終於發現：幾乎沒一間例外

全聯「8元神級美食」不藏了！店員燒到暗槓2組：比60元便當還難搶

▲全聯福利中心現在服務越來越多元，從生鮮雜貨開始販售到現在，店內現在還可以買到熱騰騰的便當熟食，甚至是當天出爐的麵包。（圖／記者林調遜攝）
▲全聯福利中心現在服務越來越多元，從生鮮雜貨開始販售到現在，店內現在還可以買到熱騰騰的便當熟食，甚至是當天出爐的麵包。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心現在服務越來越多元，從生鮮雜貨開始販售到現在，店內現在還可以買到熱騰騰的便當熟食，甚至是當天出爐的麵包，選擇非常多樣。然而，近日全聯一款「8元奶油餐包」廣受討論，因為好吃又便宜，才開賣2個月立刻就登上婆媽口中「全聯非常難買到的食物之一，跟60元便當有得拼」，甚至還有店員也被客人燒到，自己上班前先搶當顧客結帳2組，就怕吃不到超高CP值的美食。

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近日有不少網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「大家有吃到新品奶油餐包了嗎？逛全聯無意間看到這款餐包，一顆換算下來才8元，真的超便宜，而且非常好吃喔！」、「逛全聯意外發現奶油餐包49元有6顆，買回家試吃真的好吃到不行，尤其烤過之後更美味，這款是沒有內餡的喔！早上烤2、3顆配咖啡超級讚的啦！」

▲全聯2月推出的「原味奶油餐包」近日在社群掀起討論，一組6顆只要49元，平均一顆才8塊錢，不少吃過的民眾都盛讚。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯2月推出的「原味奶油餐包」近日在社群掀起討論，一組6顆只要49元，平均一顆才8塊錢，不少吃過的民眾都盛讚。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「這款真的超級好吃....全聯最頂麵包」、「2月新品，吃過一次後已經回購好幾次了，不過不好買就是了」、「奶油香氣很足！口感也很好，這款我家小孩超愛」、「全聯店員路過，看客人狂買也被燒到，上班先拿2組自己結帳帶回家吃，真的超驚艷」、「單吃就超好吃，拿去烤更好吃，這款真的很讚」。

全聯2月新品「原味奶油餐包」爆紅！比60元便當更難搶

事實上，網友們所討論的這款「原味奶油餐包」其實是全聯阪急麵包在今年2月所推出的新品，一組6顆售價是49元，平均下來一顆只要8塊錢，如果幸運遇到即期打折時段有6折的話，平均一顆只要不到5元，真的非常的便宜，而該款麵包是屬於「沒有內餡」的餐包，只是奶油風味，但濃郁的奶油香氣，讓不少人愛不釋手。

▲全聯「原味奶油餐包」非常熱銷，除了單吃就非常好吃外，不少人烤過之後發現「風味口感都更佳」。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯「原味奶油餐包」非常熱銷，除了單吃就非常好吃外，不少人烤過之後發現「風味口感都更佳」。（圖/我愛全聯好物老實說）
比起大家分享的試吃文，更多是完全沒看過該款餐包的民眾「我家這根本連一組餐包都沒看到影子，一下就被買光」、「怎麼大家都可以買到餐包，我家這倒是有60元便當沒有餐包」、「每次去看麵包櫃都被搶光，比60元便當還難搶」。而《NOWnews》記者看到社團推薦文也想要吃看看，結果20日下午至全聯阪急麵包櫃查看，並沒有看到該款餐包，店員表示已經完售，看來下次想買還要早點去才行。

全聯「原味奶油餐包」烤過更好吃！內行升級吃法曝光

而在一片試吃文當中，也有不少網友發現，全聯這款「原味奶油餐包」烤過之後會更加的好吃，就像是現烤出爐的麵包，近日有網友聽從建議，拿回家送進烤箱，結果因為時間沒有調好，烤一個太久，導致餐包的表面全部焦黑，讓他哭笑不得的說「不是說要烤過會比較好吃，這是怎麼回事？」貼文引來9千多人按讚留言笑翻。

▲有網友好不容易搶到全聯超夯「原味奶油餐包」，也聽從建議烤過要享用，結果烤箱時間沒調好，直接表層都焦黑，笑翻9千名網友。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲有網友好不容易搶到全聯超夯「原味奶油餐包」，也聽從建議烤過要享用，結果烤箱時間沒調好，直接表層都焦黑，笑翻9千名網友。（圖/我愛全聯好物老實說）
有內行網友就推薦烘烤的方法，「把麵包放在平底瓷盤，用大同電鍋外鍋不加水，按下後跳起，再燜十分鐘，餐包整個更好吃喔」、「烤的時候，上面要舖一張鋁箔紙才不會烤焦啦」、「不只可以用烤箱，用電鍋加熱不要加水，超級好吃，我家做烘焙的都這樣加熱麵包」、「我都150度預熱10分鐘，再丟下去用餘溫燜5分鐘就好了哦！」

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