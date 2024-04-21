3大珍珠奶茶買一送一！CoCo都可、翰林茶館、TEA TOP爽喝珍奶半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
CoCo都可迎接新莊新泰店，開幕優惠大放送，今4月21日祭出大家最愛的「珍珠奶茶買一送一」！4月22日至4月28日連續7天新品21歲輕烏龍「第二杯10元」，新莊人爽快喝整週優惠。提醒大家，每日活動數量有限；限到店自取；優惠不併用。
新莊新泰CoCo門市資訊
地址：新北市新莊區新泰路50號
電話：02-2996-7056
📌翰林茶館：新店開幕「熊貓珍奶買一送一」！
翰林茶館在歸仁開幕台南三井店，即日起至4月22日，特大杯熊貓珍奶「買一送一」每日限量100組；即日起至4月26日，消費鍋物系列換購特大杯飲品「只要49元」，4月20日至5月21日到店消費任一鍋就贈送「100元」折價券（實體券限台南三井店5月13日至5月31日使用），數量有限送完為止。
翰林茶館台南三井店資訊
地址：台南市歸仁區歸仁大道101號3樓
電話：06-3032389
📌TEA TOP：2家新店開幕指定飲品都「買一送一」！
TEA TOP也迎接台南永康東橋店開幕試營運，4月20日至4月21日，消費即送「半價」折價券（使用期限4月26日至5月31日、限大杯、來店自取）；4月22日至4月23日，消費30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；4月24日至4月25日指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108。
TEA TOP永康東橋店
地址：台南市永康區東橋一路12-3號
電話：06-3023655
TEA TOP還將迎接最新門市台北錦州店開幕試營運，4月22日至4月24日，消費即送「半價」折價券（使用期限5月1日至5月31日、限大杯、來店自取）；4月27日至4月28日，消費30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；4月29日至4月30日指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108。
TEA TOP台北錦州店
地址：台北市中山區錦州街261號
電話：02-2500-0211