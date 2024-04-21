好市多獨家「順暢神飲」每喝必拉！內行會員：比早餐店大冰奶有效

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整串討論更引來大家好奇、想了解順暢神飲「好喝嗎？ 會有草味嗎」、「效果很快嗎？」不少有便秘困擾的人，還直接表示「真的嗎 有點生火」、「可以通腸欸，有吸引我」、「我很需要 下次買來喝看看」。倒也有網友提醒「每次喝都拉肚子，可能對裡面的成份有過敏反應。」
事實上，這款好市多賣場獨家販售的綠色綜合果蔬汁，在包裝上寫明「45％綜合果蔬汁」，官網針對商品敘述為無添加香料、無添加色素，還含有45%非濃縮還原果汁，採HPP低溫高壓殺菌。不過有內行網友眼尖發現，果汁背面的成分表除了蘋果原汁、奇異果原汁，還有水和砂糖！有人說很甜很好喝是「有額外加糖」、這顏色絕對不可能是純奇異果汁「根本就是在想花錢買水和砂糖喝」；苦口婆心提醒大家「通便跟腹瀉完全兩回事。不要把身體搞壞了再後悔莫及」。
而這款綠色綜合果蔬汁其實也曾在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」社團中引起討論，應該正因為有加糖，當時不少網友都分享覺得「好喝」、「這不錯喝」，也有人忍不住直說「有加糖就不好了」、「這款果糖太多了」、「感覺為了壓掉苦瓜的味道所以加了很多糖」。現代人忙碌生活型態導致不少人都有便秘的通病，查看過往相關社團討論中，還真不少關於果汁類產品的分享，其中重點蠻常聚焦在順暢心得；該產品也還有其他鳳梨綜合果蔬汁、胡蘿蔔綜合果蔬汁等口味選擇。
但說到果汁，營養師高敏敏就曾提醒，「能用吃的就盡量不要打成汁！除了控制『量』之外，用吃的能吃下更多營養」提醒大家，但打成汁容易流失纖維及攝取過量。建議大家，果汁類產品除了注重好不好喝，為了健康，糖分與熱量也要多留意。