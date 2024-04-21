美眾院通過Tiktok禁令！若字節跳動9個月內未出售　將禁APP上架

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根據《CNN》報導，這項法案通過後將提交參議院，原先在三月份於眾議院兩黨投票時，曾通過了一項限期字節跳動六個月內出售Tiktok的獨立法案，而今日所通過的內容，則將期限延長至九個月，多了三個月的緩衝期。若美國總統拜登認定出售過程進行中，可將期限再延長，最多延長至1年。
報導也提到，縱使部分參議員可能會嘗試廢除該項關於Tiktok的法案，但政策分析師認為不太可行，因為迅速批准外國援助是國會的主要任務，而Tiktok被包裹內。
若參議院投票批准，在最後提交拜登，先前已表態支持該法案的拜登可能很快就會簽署，若Tiktok不能與中國母公司字節跳動分離，那將禁止在Google與Apple的APP商店上架。
然而，包含《CNN》與美《美聯社》等外媒也對這項法案的最終執行存疑，並強調不要指望Tiktok會很快地消失。
根據《美聯社》報導，這項法案通過後，字節跳動的法律戰也預期將會延長出售交付時間，極可能訴諸法庭阻止該法。Tiktok先前大力遊說反對這項立法，迫使使用APP的1.7億美國用戶致電國會表示強烈反對。
媒體追蹤公司「廣告影響」 (AdImpact) 稱，自 3 月中旬以來，TikTok 已在反對該立法的電視廣告上花費了 500 萬美元(約1.6億台幣)。這些廣告包括一一系列內容創作者不斷讚揚該平台對他們生活的積極影響，並認為禁令將踐踏美國憲法第一修正案。公司還鼓勵其用戶聯繫國會，一些眾議員還接到了民眾髒話問候的電話。