天氣預報／今6縣市高溫特報！明起連2波鋒面 全台大雷雨狂襲7天
今（21）日高溫炎熱，各地高溫都可以超過攝氏30度，台東地區更要留意「焚風」發生，天氣風險公司分析師廖于霆指出，明（22）日開始鋒面接近，北台灣和宜蘭率先變天出現雷陣雨，週二、週三（4/23至4/24）西半部全天都有降雨機會，週四到下週日（4/25至4/28）整天降雨不斷，且有短時間較大雨勢發生機會，未來一週天氣相當不穩定。
記者張志浩／綜合報導
廖于霆表示，今天白天高溫炎熱，各地多雲時晴，中部以北高溫攝氏32至33度，東北部攝氏30至32度，南部與東南部高溫更可以來到攝氏32至35度，中央氣象署也針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣發布「高溫特報」。
不過明天開始天氣急轉，鋒面接近台灣北部海面，台灣環境變得更潮濕，尤其北部與東北部，午後雷陣雨的範圍和雨量會明顯增大，中南部與東南部雲量也增多，各地白天高溫略降攝氏1至2度，空氣濕度較大，感受仍然悶熱。
週二白天起，鋒面逐漸接近台灣，並有旺盛對流發展，整個西半部全天都有降雨機會，週二傍晚到週三，在冷暖空氣交會時，有較強的降雨會在西半部發生。期間可能有短時強降雨或累積雨量達大雨的可能，也是下週雨勢最劇烈的時間點。
週四降雨情況雖較週二、週三趨緩，但西半部午後仍有局部短暫陣雨或偶雷雨，週五至週末，新一道鋒面系統在台灣附近徘徊，又會為各地帶來短暫陣雨或雷雨，期間中南部落於鋒面前的「西南風迎風面」且環境水氣較多，較容易有短暫雷陣雨的發生，民眾務必留意最新天氣動態。