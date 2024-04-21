美眾院通過950億美元軍援法案！以烏樂喊感謝 俄羅斯急了
美國聯邦眾議院20日通過總價約950億美元(約3兆台幣)的立法計畫，將向以色列、烏克蘭和台灣提供安全與軍事援助。以色列與烏克蘭紛紛表示感謝，烏克蘭總統澤倫斯基更公開表示「謝謝你，美國」，俄羅斯方面則趕緊發出回應批評美國加深全球危機，干涉中國內政。
國際中心顏得智／綜合報導
根據CNN報導，美國眾議院以 311 比 112 票通過了拖延已久的《烏克蘭安全補充撥款法案》，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在他的Telegram等社群發表感謝，並表示這項決定將使歷史走向正軌。他認為，民主和自由具全球意義，只要美國幫助並保護，將永遠不會失敗。
他表示，美國援助法案將阻止戰爭擴大，拯救成千上萬條生命，並幫助彼此國家之間更加強大。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在社群媒體回應，「感謝朋友，感謝美國」，稱美國眾議院兩黨對以色列展現強大支持。
然而，俄羅斯方面也隨即回應，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）向CNN表示，美國眾議院通過的對外援助計畫將「加劇全球危機」，他也提到，表示，除了向基輔政權提供軍事援助外，這些法案還將支持台灣「干涉中國內政」，並允許以色列繼續惡化地區發展。
巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）透過其發言人回應，同樣也譴責美國眾議院投票通過對以色列的援助計劃，認為這為以色列在整個地區擴大戰爭開了綠燈