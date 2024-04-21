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小禎健康亮紅燈！「送醫急打點滴」虛弱畫面曝：比新冠痛苦300倍

▲小禎（胡盈禎）突然曬出自己在醫院打點滴的照片，透露自己感染B型流感，比新冠肺炎還難受300倍。（圖／翻攝小禎臉書）
▲小禎（胡盈禎）突然曬出自己在醫院打點滴的照片，透露自己感染B型流感，比新冠肺炎還難受300倍。（圖／翻攝小禎臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星小禎（胡盈禎）性格直率幽默，手中有不少節目主持，也會在社群平台上不時和粉絲分享生活，沒想到昨（20）日晚間她突然曬出自己在醫院打點滴的照片，並在圖中寫下：「我真的太小看B型流感」，讓粉絲十分擔心她的身體狀況。

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▲▼小禎甩肉至今沒復胖，維持身材的毅力驚人。（圖／翻攝自胡小禎臉書）
▲小禎（胡盈禎）性格直率幽默，手中有不少節目主持，也會在社群平台上不時和粉絲分享生活。（圖／翻攝自胡小禎臉書）
小禎日前在IG限時動態上傳一張照片，只見她戴帽子和口罩，難受地抱住醫院病床的棉被，手上還打著點滴，貼了好幾個紗布，她無奈透露自己得了B型流感，之前太小看這個疾病，感染之後才發現根本比新冠肺炎還要痛苦300倍，她也在最後附上嘆氣表情符號，看起來非常難受。

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▲小禎戴帽子和口罩，難受地抱住醫院病床的棉被，手上還打著點滴，貼了好幾個紗布。（圖／翻攝自胡小禎臉書）
小禎前幾個月才透露自己的身體出狀況，不但帶狀皰疹復發，接著又因為生活壓力大，導致自律神經失調，讓她忍不住抱怨：「我真的總有一天會氣到暴斃死在家裡！真的是內憂外患…沒有一天可以放鬆、輕省！我真的很想去山上尖叫」，她透露心情也影響到身體，忍不住嘆，「病根本不可能會好」。

▲小禎現身韓國，對於被謠傳噩耗一笑置之。（圖／翻攝小禎IG）
▲小禎在韓國還要向粉絲打卡，對於被謠傳噩耗一笑置之。（圖／翻攝小禎IG）
事實上，今年初過年小禎才被傳出死訊，她只能親上火線破除謠言，透露她人還在南韓首爾吃韓牛，日子過得很快活，「最近一直不知道從哪傳出我的死訊，打個卡讓大家安心一下，還是其實no one cares（沒人在乎）？」

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