越南女首富張美蘭7800億黃金藏海上？假影片爆紅惡搞成「海賊王」
越南女首富萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan）在11日被越南胡志明市人民法院宣判死刑，因張美蘭涉詐金額440億美元（新台幣約1.42兆元），受到全球關注。近日網路社群更出現許多影片提到張美蘭將黃金藏在海裡，但這些影片以及活動都被張美蘭律師團隊痛批造謠。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《越南人日報》 (Nguoi Viet News)報導，近一週以來，網路社群上開始出現一系列關於張美蘭黃金寶藏藏海裡的影片以及群組活動討論，其中，更出現一段影片，內容顯示張美蘭藏了約673兆越南盾（約新台幣7700億元），影片還強調張美蘭聲稱「我把所有的錢都藏在海上」。
更有人在臉書上發起名為「出海尋找張美蘭女士673兆寶藏」的活動，至今已超過23萬人按下參加，許多關於張美蘭開啟大航海時代的迷因梗圖瘋傳，也出現了網路尋寶瘋。
這些關於張美蘭黃金藏海上的訊息，引來張美蘭的律師團隊關注，直指這是造謠訊息，扭曲張美蘭在法庭上的言論，並向越南網路訊息部門和公共安全部門等單位通知，強調這些都是使用AI圖像的惡搞創作，並要求越南當局嚴懲造謠者。