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上班族「按摩眼睛」出大事！水晶體脫位、併發白內障：視力剩0.1

▲一名37歲上班族因眼睛疲勞，用按摩器按摩雙眼，沒想到害水晶體脫位、併發白內障，視力只剩下0.1。（圖／取自Unsplash）
▲一名37歲上班族因眼睛疲勞，用按摩器按摩雙眼，沒想到害水晶體脫位、併發白內障，視力只剩下0.1。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名37歲女性上班族因眼睛容易疲勞，自行購買某品牌按摩器按摩雙眼，某日突然感到視力模糊，就醫檢查發現，她的水晶體竟已脫位，而且併發白內障，視力只剩下0.1，若依傳統治療，恐須切除水晶體囊袋，但後來使用「改良型囊袋張力支架」，先將水晶體復位，再把混濁的白內障摘除，並植入多焦散光人工水晶體，成功恢復視力。

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萬芳醫院眼科主治醫師吳建良說，眼睛的水晶體是靠懸韌帶固定在眼內，一旦韌帶發生問題，水晶體便可能會偏離正常位置，而以往若要治療嚴重缺損的懸韌帶，常需犧牲水晶體囊袋，這樣病人便無法選擇高階人工水晶體，因囊袋已去除，只能將人工水晶體固定在鞏膜或虹膜上，不能使用散光或多焦點人工水晶體，治療選擇相對受限。

▲醫師提醒家長和孩子們用眼30分鐘，要休息10分鐘，每天戶外活動時間120分鐘以上，達到護眼的效果(圖／醫院提供2023.9.24)
▲女子自行使用按摩器按摩雙眼，某日視力模糊，就醫才發現水晶體已脫位。（示意圖，非當事人／醫院提供）
吳建良表示，萬芳醫院已引進最新型囊袋張力支架新技術，不但可保住病人囊袋完整性，並可將水晶體復位，使患者可依本身條件、需求，選擇最契合的高階人工水晶體，不僅能處理白內障，同時可治療散光和老花眼，一次解決多種視力障礙。

針對上述患者個案，吳建良說，透過改良型囊袋張力支架與囊袋張力環，先將病人脫位的水晶體復位，再將混濁的白內障摘除，隨後植入多焦散光人工水晶體，得以恢復視力，且日常生活再也不需配戴眼鏡，至今已有超過60名白內障患者手術成功，且術後反應皆良好。

▲萬芳醫院率先引進新「軟式人工虹膜植入手術」及「改良型囊袋張力支架」，2位病友現身說法。右起為萬芳醫院眼科主治醫師吳建良、兩位病友、眼科主任林怡禪主任。（圖／萬芳醫院提供）
▲萬芳醫院率先引進新「軟式人工虹膜植入手術」及「改良型囊袋張力支架」，2位病友現身說法。右起為萬芳醫院眼科主治醫師吳建良、兩位病友、眼科主任林怡禪主任。（圖／萬芳醫院提供）
除了改良型囊袋張力支架之外，萬芳醫院另引進「軟式人工虹膜植入手術」，成功治療一名60歲女性的眼球外傷導致角膜破裂合併白內障，對此吳建良說，最新的軟式微創人工虹膜，採用醫療級矽膠製成，顏色還能客製化，相比傳統硬式黑色塑膠人工虹膜，新手術的傷口只有0.2公分，外觀更美觀，恢復期也更短，至今已有6名病人成功接受軟式人工虹膜植入治療。

萬芳醫院指出，未來將開設複雜白內障特別門診，針對懸韌帶鬆弛、脫位水晶體白內障、虹膜缺損、人工水晶體置換手術等複雜型白內障，可提供進一步諮詢與治療，盼可造福更多複雜眼疾患者。


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