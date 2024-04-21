垃圾有寶！廢木櫃藏私房錢4萬6 警憑這線索為獨居長者保住老本
台中市政府環保局北屯區清潔隊日前拆解廢棄家具時，在廢木櫃抽屜發現一包紙袋，裡面有現金4萬6千元！警方透過抽屜裡的10本作廢存摺，查出失主是一名獨居長者，老人家委託鄰居代為領回，並感謝清潔人員拾金不昧。環保局透露，垃圾堆中的「寶」什麼都有，撿到珠寶首飾不稀奇，還曾經發現金條。
記者顏幸如／台中報導
北屯區清潔隊員謝雅妮日前拆解廢棄家具時，在廢木櫃抽屜裡發現一包紙袋，打開一看果然是現金與存摺，於是立刻通報班長，將紙袋裡的現金4萬6,000元及作廢存摺10本送到警察局水湳派出所備案，歷經9日終於連絡上失主、終於物歸原主，對於工作還能兼做善事，她感到非常開心。
環保局北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，北屯區每月家戶登記預約清運沙發桌椅等巨大家具約850件；為減輕垃圾焚化爐負擔，堪用家具就送到環保局寶之林廢棄家具再生中心再利用，不堪使用者將金屬零件拆除後，廢木材送到文山綠資材中心，破碎為木屑供民眾領用。清潔隊員有時須人工拆解廢棄家具，時而不慎割傷或是中暑，十分辛苦。
另名57歲的黃姓女清潔員，則是在路上撿到一包衣物，裡面有7個菸盒、每個菸盒塞滿5萬元千元鈔，警方通過臉書社團找到失主是埔里的建築工，他透露最近帶著家當搬到台中，打算先開刀移除先前工作受傷留在身上的骨釘，再找工作，沒想到行李箱拉鏈故障，裝著35萬元救命錢的塑膠袋不知何時掉落。
環保局長陳宏益表示，清潔隊員執行勤務時，不時拾獲民眾遺留在路邊、廢棄家具或回收紙箱內的財物，拾獲內容五花八門，包括手機、皮夾、鑰匙、證件、信用卡、存摺、金條、戒指珠寶等都有，若是貴重物品或現金，會主動向警方報案並通報環保局政風單位。