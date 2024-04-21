小龍女隊長鬧雙胞！李多慧首回應「跳槽風波」 曝和小映私下關係
南韓啦啦隊女神李多慧近來離開樂天女孩，轉戰小龍女啦啦隊，扛下隊長一職，依舊電力十足，然而先前一度爆出隊長弄雙胞的尷尬狀況，疑似在未通知球團的狀況自行宣佈當隊長，讓另一位隊長小映的處境尷尬，對此，李多慧本人也首度回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
李多慧日前在YT頻道上傳新影片，其中被問到為什麼會跳槽到味全龍，她也不諱言回答：「我覺得最大的原因是我想在啦啦隊員職業生涯裡 ，最終目標是隊長，感覺一定要做一次隊長，才不會有遺憾。」她坦言自己考慮了很久，還是覺得不能放棄這個機會，想要去追求自己的目標，同時為團隊做出貢獻。
李多慧也親自解釋她和小映雙隊長的模式，透露她們各自負責不同事務，她自己是處理舞蹈和服裝的安排，但現在是適應期，因此都還沒有開始，「適應完以後再做隊長的工作，現在還處於熟悉周圍的階段。」她也去找小映聊天分享，小映表示自己還在努力學習韓文，希望之後能夠用韓文跟李多慧溝通，也讓李多慧當場感動到不行。
這段影片曝光後，也澄清了雙姝之間的搶隊長風波，不少網友紛紛留言直呼，「看到多慧在龍那邊過的不錯，放心了」、「看完多慧影片後發現小映和多慧明明感情就很好，而且小映和小龍女們也都很照顧著多慧」、「從樂天時期到現在，多慧的熱情都不變，對之前的事件也作了說明」。
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