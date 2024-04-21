繼承寶島歌王上億遺產！養子黃志強不婚不生 認：玩掉一棟房子了
資深台語歌手黃志強，是寶島歌王黃秋田的親姊姊兒子，但黃志強出生不久後便過繼給黃秋田，兩人雖然是甥舅但都以父子相稱，直到2010年黃秋田病逝後，全部遺產才交由黃志強打理。熱愛旅遊的黃志強，近日向媒體透露，不婚不生的他已經玩掉一棟房子，一生相當漂泊瀟灑。
記者詹鎰睿／綜合報導
據《CTWANT》報導，黃志強表示一生不婚不生，認為自己賺的錢花不完，就是便宜別人，所以他決定到處旅遊完成人生夢想，但被問到至今到底花費多少？黃志強則笑稱「不好說啦！」如果真的要評估的話，「可能已經玩掉一棟房子了」，畢竟他的旅遊史早已超過50年。
黃志強表示，儘管擁有上億財產，但依舊努力做著自己喜歡的工作，目前在電視台從事公務員的工作。事實上，黃志強去年才在節目《命運好好玩》透露，爸爸黃秋田離世後，所有南部親戚通通殺了上來，劈頭就問：「遺產到底是留了多少？啊大家都沒得分嗎？」
黃志強也強調自己完全不擔心，因為一切都是按照法律規定程序走，也沒有搞其他手段，繼承財產後親戚也沒有說什麼，目前按照著爸爸的交代，去各個地方旅遊看表演，多多結交朋友，人生過得非常充實。
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