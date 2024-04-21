特斯拉又降價！3款暢銷車型售價大砍6.5萬　力挽中國車低價戰

中國低價電動車在全球市場掀起巨大波瀾，影響了美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的銷售情形。特斯拉近日在官網將其3款暢銷車輛全面降價2000美元（約新台幣6.5萬元）。 我是廣告 請繼續往下閱讀 特斯拉近一年銷售狀況出現衰退，為衝刺銷量，特斯拉在官網將Model Y、Model S和Model X三款車輛皆調降。其中，Model Y基本款售價從原先的4萬4990美元（約新台幣145.9萬元）下調到4萬2990美元（約新台幣139.4萬元）。特斯拉第一季銷售成績不佳，在中國方面尤其顯著，特斯拉在中國今年第一季銷量僅13.2萬輛，年減3.6％，3月銷量更是年減18.6％，僅售出6.2萬輛，不僅遭比亞迪超越，中國另一車企吉利也反超特斯拉。眼見中國市場遭受重挫，馬斯克將目光轉向印度市場，外媒近日揭露，馬斯克預計將在訪問印度時，宣布一項總價約900億台幣的投資建廠計畫。美眾院通過Tiktok禁令！若字節跳動9個月內未出售 將禁APP上架日本海上自衛隊2機8人墜海！尋獲1人宣告不治 日官員：可能相撞越南女首富張美蘭7800億黃金藏海上？假影片爆紅惡搞成「海賊王」美眾院通過950億美元軍援法案！以烏樂喊感謝 俄羅斯急了