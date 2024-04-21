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洪一中總教練被故意關在澄清湖球場？高雄市運發局：因受訪太晚

▲台鋼雄鷹教練「洪總」洪一中，昨日賽後被關在澄清湖球場地下室。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹教練「洪總」洪一中，昨日賽後被關在澄清湖球場地下室。（圖／NOWnews資料照）

NOWnews/綜合報導

台鋼雄鷹昨（20）日以3:0擊敗中信兄弟，不過賽後洪一中總教練因為被關在澄清湖棒球場地下室停車場，洪總以及其他球員都出不去，原本場方說要請廠商協助，但洪總抓狂後發現，原來場方就有遙控器，今（21）日賽前，洪總訴諸媒體，並且表示「不要把台鋼當敵人」，對此，高雄市政府運發局也說明，「是因為洪總受訪太晚」，才導致這樣的情況發生。

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洪總提到，昨日賽後他想開車離場，卻發現路口鐵門被擋住，他敲到手都瘀青，場方一開始說要聯絡外部人員開門，需要一段時間，但卻又在10分鐘後開門，讓洪總認為是「故意」的，連其他球員也被關在球場。

洪總過去跟林振賢教練就曾早起要去球場換衣服，場方就曾以「主管不准」等方式婉拒，讓洪總不滿留下壞印象，沒想到這次場方又再度刁難，讓他抓狂。

洪總強調，希望場方不要把「台鋼當敵人」，就算沒有認養，也不要用這種方式表達不滿，洪總也曾表示希望在立德棒球場進行重建，不但交通順暢，也可以促進球迷參與，一定要有一座在市區的新球場，才能跟國際接軌。如今澄清湖球場舉行賽事，仍有不少市民反應球場狀況不佳，高雄市政府需要好好思考一下。

高雄市運發局發出聲明：

1.因顧及球迷散場動線安全，並保護球員與教練的安全，賽事期間球場停車場採限時開放，僅供球團車輛進出。場館與球隊協議於球隊檢討會議後半小時內讓球團車輛出場。

2. 洪一中總教練因受訪較晚離開球場，球隊管理通知本局場地主管將停車場門打開後，保全接到通知後隨即返回停車場，於10分鐘內將車門打開，讓洪一中總教練的車輛出場。

3. 運發局表示，球場管理會再加強與聯盟與球隊管理之間的聯繫，並掌握進出場的車輛數量與人員，繼續服務球隊與球迷。

高雄市運發局澄清，球員與球團工作人員只能在賽後半小時讓球員出場。

此外，高雄市運發局又再度提到「洪一中總教練因受訪較晚離開球場」。明顯是把責任又丟給台鋼雄鷹。

根據職業運動賽事採訪現場狀況，以及《NOWnews今日新聞》記者採訪報導，正常來說，球隊要集合，加上賽後記者採訪，不太可能在30分鐘內結束，因此洪總覺得場方是刻意刁難他們球隊，也不是不可能。

洪總生涯執教超過千場，生涯累積996勝，又是高雄在地出身，這次回到故鄉執教，卻被高雄市政府以及澄清湖球場場方這樣對待，十分不滿。

針對此部分，運發局表示，球場管理會再加強與聯盟與球隊管理之間的聯繫。就要看狀況是否有改進。

台鋼雄鷹表示：「台鋼雄鷹球團未來將會持續加強與高雄市政府溝通協調，提供教練、球員良好的比賽訓練環境，以及球迷們舒適的觀戰品質。同時，台鋼雄鷹自開季以來，在主場澄清湖球場賽事獲得廣大高雄球迷的支持，平均每場觀眾人數達8千人以上。」

台鋼雄鷹球團表示，除了感謝高雄市府這段期間的協助，以及廣大高雄鄉親的力挺之外，未來將會更加強化在地經營，努力獲得高雄市民及球迷的認同。

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