林襄瘦到剩骨頭！體重掉到40公斤 驚人側拍照惹心疼：要多吃點
啦啦隊女神林襄跳槽到味全龍後人氣不減，她也跨足其他領域，經常在電視節目上露臉，工作行程滿檔，體重也持續下降，甚至只剩下39.4公斤，今（21）日她在社群平台分享自己應援的側拍照，卻被發現她已經瘦到看得見骨頭，讓粉絲十分擔心的她健康狀況。
記者吳昕蓓／綜合報導
林襄在IG發文曬出在場邊應援的照片，只見她一身嘻哈裝扮，穿著牛仔垮褲，將啦啦隊制服下擺綁起，露出一截性感A4腰，戴著毛帽、墨鏡勁歌熱舞，游刃有餘唱起〈FLY OUT〉，和以往的性感甜美相比，多了分酷帥的味道。
然而卻有網友發現林襄的腰身雖然看得見腹肌，但是當身體用力的時候，骨頭卻清晰可見，很明顯已經瘦過頭，讓許多粉絲都十分心疼，忍不住提醒她，「太瘦了吧」、「那妳有先去吃飯嗎？」、「瘦成這樣只覺得病態不覺得好看誒！」、「是不是太瘦了? 我有點擔心」、「太瘦了，要多吃點啊～」。
然而之前林襄就多次被質疑太瘦，她也坦言自己都正常吃，沒有特別節食，體重還是往下掉，先前她曬出自己在家做菜的照片，身穿細肩帶背心，露出纖細手臂，透露自己第一次在新家開伙，怕粉絲擔心她吃太少，她還特別強調「我有吃（飯）」。
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