「泰國道明寺」Bright牽妹逛日本 竟是《創造營》女星鄭乃馨
26歲泰國男星瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright）因拍BL劇《只因我們天生一對》，與對手演員Win組成男男CP紅遍全亞洲，後續兩人又搭檔演出泰版《流星花園》，Bright藉「道明寺」一角再創人氣高峰，今（21）日傳出Bright與《只因我們天生一對》配角Nene（鄭乃馨）同遊日本，被拍到牽手逛街的緋聞戀情。
記者羅凌筠／綜合報導
網友捕獲Bright、Nene在日本約會，Bright戴著鴨舌帽跟墨鏡，刻意掩去明星鋒芒，Nene身穿oversize黑色皮衣搭配刷白牛仔褲，一頭金髮稍微惹眼，兩人甜蜜牽著手走路，小鳥依人的Nene跟在Bright身後，一副情侶正在熱戀的樣子。
Nene在《只因我們天生一對》飾演吉他社祕書，常以雙馬尾的造型加上高中生制服現身，形象清純可人，2020年，Nene以中文名字鄭乃馨參加鹿晗、宋茜領軍的中國大陸選秀節目《創造營2020》，與朱主愛（四葉草）同期比賽，最後獲得第5名，與希林娜依高、張藝凡組成限定女團「硬糖少女303」出道。
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