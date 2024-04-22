釋出優質工作機會！高雄市勞工局舉辦現場徵才活動

高雄市政府勞工局於20日下午，在左營新光三越本館國際活動展演中心，舉辦現場徵才活動，有29家廠商提供超過1000個優質工作機會，吸引民眾踴躍到場求職，經統計總投遞履歷592人次，初步媒合率50.3%。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局局長周登春表示，此次徵才活動，廠商釋出許多優質的工作機會，經統計，鴻海精密公司，吸引39人應徵，最受求職民眾青睞，而義聯集團新展工程也吸引38人面試，其他如家樂福、三民教育科技公司、義大醫院等也很受求職民眾青睞。
周登春說，活動現場設置壯世代及婦女再就業獎勵諮詢專區，宣導就業促進津貼政策資訊，讓民眾瞭解就業獎勵政策及申辦方式，以幫助中高齡及二度就業求職者勇敢踏上求職的道路。
過往從事銷售工作的張小姐，為照顧生病家人已離開職場三年，近期因家人身體康復，因此打算重返職場，透過就服站得知徵才活動訊息，此次投遞賣場部分工時營業員工作，就服員協助搭配「婦女再就業」尋職，張小姐非常感謝就服員協助。
另外，周先生為中高齡者，原在學校從事臨時性的工作，工作結束後又至就服站尋職，此次投遞連鎖賣場的門市職缺，搭配「壯世代就業獎勵」，他說，可能受限於學歷、年紀等因素的影響，希望透過就業獎勵有助於重返職場，找到全時的工作。