武財神迎聖誕！專家曝求財補運「4大吉時」　12生肖祈福重點快看

命理專家艾菲爾老師提到，4月23日是農曆十五，也是中路武財神趙元帥聖誕，無論你是哪個生肖，都可以藉助這個機會，以積極的心態許下財富、健康、幸福的美好願望，並相信自己的願望會得到實現。
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武財神聖誕許願方式
準備一張白紙，寫下內心最渴望實現的十個願望（不超過），再從最佳許願時間中選擇一個自己最喜歡的時機，誠心地將這些願望一條一條唸出來，也可以在心中默念。完成許願後將紙張對折放在枕頭下，若忘了自己許下的願望，隨時可以拿出來再次念出。
艾菲爾表示，這個方法可以提醒你朝著實現願望的道路前進，同時也方便檢視許願的方向是否需要做出調整。如果這次許願寫了新的紙條，舊的紙條就可以直接丟掉。
十二生肖許願方向
鼠：勤奮、敏捷、靈活
願望：許願在事業和財富上能敏捷反應，把握每個機會，快速累積財富。
牛：穩重、堅韌、耐力
願望：許願事業穩健發展，財源滾滾，平安健康，家庭圓滿，生活充實。
虎：勇敢、自信、果斷
願望：許願能勇敢面對挑戰，自信地追求目標，取得事業上的成功，富有進取心。
兔：靈巧、細心、溫和
願望：許願能靈巧應付各種狀況，細心經營財富，保持溫和態度，獲得和諧幸福。
龍：強大、光耀、創新
願望：許願能充分發揮自己的才華和創造力，追求事業上的成功，財富如龍般光耀。
蛇：睿智、靈活、隱忍
願望：許願能睿智地經營財富，靈活應對各種變化，保持隱忍精神，取得長期穩定的收益。
馬：自由、活潑、開放
願望：許願能夠追求自由與活力，開放心態，勇於嘗試新事物，創造多元的財富。
羊：溫和、善良、合作
願望：許願能與他人和睦相處，合作共贏，財富源源不斷，家庭和諧幸福。
猴：機智、靈活、樂觀
願望：許願能夠機智應對各種情況，靈活處事，保持樂觀態度，迎接各種財富機會。
雞：勤勉、細心、正義
願望：許願能勤勉工作，細心經營，保持正義之心，獲得富貴與平安。
狗：忠誠、真誠、守護
願望：許願能忠誠守護家人和財富，真誠待人，得到善良人士的幫助，富貴平安。
豬：豐富、友善、樂觀
願望：許願能豐富充實的生活，與他人友善相處，樂觀面對生活，享受富足與平安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。