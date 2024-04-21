一片歌手不能忘了這對兄妹！神曲聖誕節不敢放　7年級生一聽就哭

接棒Energy「男團回憶殺」？邱宇辰被問JPM合體機率回應了

▲邱宇辰認為與JPM邱勝翊（王子）、廖允杰合體不難。（圖／FKYB提供）
▲邱宇辰認為與JPM邱勝翊（王子）、廖允杰合體不難。（圖／FKYB提供）

記者羅凌筠／綜合報導

Energy將在7月站上小巨蛋，門票開賣即秒殺，從《模范棒棒堂》組成男團JPM出道的邱宇辰（毛弟），昨（20）日擔任包包品牌一日店長，被問到下一波男團合體回憶殺，有機會是JPM嗎？邱宇辰上禮拜才跟哥哥邱勝翊聊到合體，對此表示：「最近很多粉絲在考古以前的作品，很多朋友喜歡上《那不是雪中紅》這首歌，我們現在都還在聯絡，合體應該不會太困難。」

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邱宇辰與黃宏軒搭檔演出BL劇《關於未知的我們》，再創人氣高峰。被問到會選什麼包款送黃宏軒？邱宇辰透露：「我會選跟我同款的，因為只要我選的，小遠（黃宏軒角色名）應該都愛。」

▲邱宇辰人氣火爆，粉絲擠滿活動現場。（圖／FKYB提供）
▲邱宇辰人氣火爆，粉絲擠滿活動現場。（圖／FKYB提供）
大家常說沒有什麼是包包解決不了的事情，邱宇辰聊到哄另一半妙招是：「買包加陪伴，包包不能少，但主要還是心意，心意與陪伴最重要。」現場他也選出自己喜歡的黑色包款，質感很好、很喜歡真皮的東西，所以很喜歡。

被邱宇辰高人氣吸引，有凌晨5點就起床準備到百貨卡位的粉絲，還有特地遠從新加坡、馬來西亞、香港的影迷前來。現場超過30位幸運粉絲，獲得邱宇辰簽名拍立得，讓迷妹們為之瘋狂。

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